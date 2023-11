FOTO Mačak Felix bio je prije pola godine na rubu smrti, a pogledajte kako sad izgleda!

Slijepom mačku Feniksu počela je borba za život te noći kad se zapalila kuća blizu Karlovca u kojoj je živio s vlasnicom i druge dvije mačke. Gospođa je otišla u dom za umirovljenike, a Fenix koji je bio u izrazito lošem stanju i mace su ostale na cesti.

Feniks je tad težio svega svega 1, 4 kilograma, jadan i bolestan. Bio je toliko loše da je veterinar, nakon nekoliko dana intenzivnog liječenja, spomenuo eutanaziju. Tad je ekipa iz Utočišta Plavi križ shvatila da mora intervenirati i odveli su Felixa veterinaru da dobije drugu šansu za život, bez obzira što je bilo malo vjerojatno da će mačak ostati živ.

Znali su da ako itko može napraviti čudo, to su veterinarke iz Planeta životinja. Otišli su po mace, a veterinari su unatoč kraju radnog vremena ostali čekati da mačke stignu kako bi ih detaljno pregledali, Fenix je tako dobio drugu šansu.

- Bio je toliko loše da u tom trenu nisu mogli ni procijeniti koliko godina ima. Da, odrastao je, ali koliko je star? Uz to se otkrilo da je slijep... Dovele smo ga k sebi doma, primao je terapiju i oporavljao se. Slavile smo kad je dobio 100 grama, pa još 100, pa još 100 ... Vidjelo se da je predivan mačak koji samo žudi za ljudskom pažnjom. Usprkos tome što ne vidi, nije imao problema doći do zdjelice s hranom, krevetića, do nas da žica maženje - objavile su volonterke utočišta.

Dodatno je procvjetao kad je došao na čuvanje, gdje je bio nekoliko dana, a sad je kod privremene udomiteljice. Taj dom može postati i trajan, ako se Fenix i njen mačak sprijatelje. No, on je postao posve novi mačak: dobio je pažnju, pravi je mali kraljević u svom kraljevstvu, igra se kao da je mačić..

- Zahvalni smo svim ljudima koji su pomogli da on dobije svoju drugu šansu, a osim gore navedenih, to ste svakako i svi koji su nam pomogli financijski da ga zbrinemo, jer bez toga ništa ne bi bilo moguće. No, najveću zahvalu dugujemo Fenixu. Nakon svega što ga je zadesilo i iz čega se jedva izvukao, on uspijeva ovako uživati u životu. Zapravo je naša privilegija i čast svjedočiti tome, ali i učiti od njega - kažu iz utočišta.