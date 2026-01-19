Obavijesti

Galerija

Komentari 2
JOŠ GA MUČI OKO

FOTO Macron kao u Top Gunu: Sunčane naočale nije skidao ni dok je potpisivao sporazum

Sporazum bi se trebao baviti posebno osjetljivim pitanjima poput "odmrzavanja" biračkog popisa, teme koja je izazvala veliki politički sukob. Prije nekoliko dana pojavio se s vidno crvenim okom kad je šaljivo problem s okom usporedio s pjesmom 'Eye of the Tiger'.-
Meeting on New-Caledonia at the Elysee Palace in Paris
Francuski predsjednik Emmanuel Macron je u Elizejskoj palači potpisao novi "Élysée-Oudinot" sporazum koji dolazi kao dopuna već postojećeg Bougival sporazuma iz srpnja 2025. o institucionalnoj budućnosti Nove Kaledonije. | Foto: STEPHANE DE SAKUTIN
1/12
Francuski predsjednik Emmanuel Macron je u Elizejskoj palači potpisao novi "Élysée-Oudinot" sporazum koji dolazi kao dopuna već postojećeg Bougival sporazuma iz srpnja 2025. o institucionalnoj budućnosti Nove Kaledonije. | Foto: STEPHANE DE SAKUTIN
Komentari 2

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026