FOTO Markač predstavio knjigu o ratu: 'Ne smijemo zaboraviti one koji su stvarali Hrvatsku'
U Hrvatskom državnom arhivu predstavljena je knjiga 'Snaga Domovine', u kojoj Mladen Markač i Ante Šoljić donose svoja sjećanja i razmišljanja o stvaranju hrvatske države, Domovinskom ratu i ulozi branitelja
U Hrvatskom državnom arhivu predstavljena je knjiga 'Snaga Domovine', novo djelo generala Mladena Markača i ratnog zapovjednika specijalne policije Ante Šoljića koje kroz osobna svjedočanstva i promišljanja obrađuje razdoblje stvaranja hrvatske države i Domovinski rat. | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL