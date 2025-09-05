FOTO Masovna tučnjava na pulskoj tržnici: Potukli su se zbog mreže protiv golubova?

Više ljudi je ozlijeđeno nakon sukoba na Gradskoj tržnici u Puli, a razlog sukoba je kako se neslužbeno doznaje - postavljanje zaštitne mreže protiv golubova. Kako su izvjestili Pixsell fotoreporteri, vlasnici jednog od lokala fizički su napali radnike koji su unutar tržnice postavljali spomenutu mrežu.

U jednom trenutku nastala je masovna tučnjava pred mnogobrojnim turistima koji su tada večerali. Kako su izvjestili, čak su se potezali i pištolji s čavlima.

Foto: Sasa Miljevic/Čitatelj 24sata

Naš čitatelj se zatekao na Hitnoj kad je interventna policija dovela nekoliko krvavih sudionika iz tučnjave na pregled.

- Dovela ih je interventna policija, tu su s krvavim glavama - rekao nam je.

Policija je portalu Istarski.hr potvrdila kako su 18,45 sati zaprimili dojavu o sukobu između šest osoba na pulskoj tržnici.

- Osobe su pod nadzorom policije. Policijski službenici utvrđuju sve okolnosti događaja - rekli su na u PU Istarskoj.