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OBNOVA STARE DŽAMIJE

FOTO Meštrovićev paviljon su prekrile žute mrlje: 'Ništa ne curi, pronašli smo veći problem'

Piše Bogdan Blotnej,
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FOTO Meštrovićev paviljon su prekrile žute mrlje: 'Ništa ne curi, pronašli smo veći problem'
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Zagreb: Do kraja 2026. završava obnova Meštrovićeva paviljona | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Skidanje skela sa zgrade Hrvatskog društva likovnih umjetnika, poznatije kao stara džamija ili Meštrovićev paviljon, otkrilo je žute mrlje zbog kojih zgrada izgleda kao da obnove nije niti bilo

Obnova Meštrovićevog paviljona u Zagrebu uspjela se zakomplicirati kad su radnici tvrtke Spegra otkrili zasad nepoznat problem. Kad su uklonili nanose prljavštine i smoga s kamena, većina je pobijelila i uspjeli su vratiti sjaj toj građevini. No ubrzo su se pojavile žute mrlje, koje su dovele u pitanju i samu obnovu.
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Zagreb: Do kraja 2026. završava obnova Meštrovićeva paviljona VIDEO
Zagreb: Do kraja 2026. završava obnova Meštrovićeva paviljona | Video: 24sata/pixsell

Kako nam kažu iz same Spegre, restauratori su im rekli kako se najvjerojatnije radi o tzv. 'bolesti kamena' zbog čega on na dijelovima izgleda mokro i neugledno. Demantirali su bilo kakve probleme s curenjem vode.

Zagreb: Do kraja 2026. završava obnova Meštrovićeva paviljona
Zagreb: Do kraja 2026. završava obnova Meštrovićeva paviljona | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- To je zasad pretpostavka, jer dolaze stručnjaci Hrvatskog restauratorskog zavoda koji će uzeti uzorak za kemijsku analizu. I nas zanima o čemu se radi, jer se do sada nismo susreli s svakim problemom - govore nam nadležni iz tvrtke Spegra.

Naime, kamen je bio takav i prije radova, samo što se to nije primijetilo zbog nanosa prljavštine. Restauratori su ti čija će biti 'zadnja riječ', jer se radi o zaštićenom kulturnom dobru. Ne smiju je samo "obojiti u bijelo".

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- Ne vjerujemo da se radi o problemu kojeg je izazvala kisela kiša, jer bi cijela zgrada bila takva. U kamenu je mogao ostati zarobljen neki metal ili tako nešto zbog kojeg je promijenio boju. Vjerujemo da ćemo to uspjeti riješiti i da kamen neće ostati takav - kažu iz Spegre, koja vodi obnovu brojnih stari kamenih zgrada pa i onu zagrebačke katedrale.

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