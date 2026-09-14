FOTO Meštrovićev paviljon su prekrile žute mrlje: 'Ništa ne curi, pronašli smo veći problem'

Obnova Meštrovićevog paviljona u Zagrebu uspjela se zakomplicirati kad su radnici tvrtke Spegra otkrili zasad nepoznat problem. Kad su uklonili nanose prljavštine i smoga s kamena, većina je pobijelila i uspjeli su vratiti sjaj toj građevini. No ubrzo su se pojavile žute mrlje, koje su dovele u pitanju i samu obnovu.

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Pokretanje videa... VIDEO Zagreb: Do kraja 2026. završava obnova Meštrovićeva paviljona | Video: 24sata/pixsell

Kako nam kažu iz same Spegre, restauratori su im rekli kako se najvjerojatnije radi o tzv. 'bolesti kamena' zbog čega on na dijelovima izgleda mokro i neugledno. Demantirali su bilo kakve probleme s curenjem vode.

Zagreb: Do kraja 2026. završava obnova Meštrovićeva paviljona | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- To je zasad pretpostavka, jer dolaze stručnjaci Hrvatskog restauratorskog zavoda koji će uzeti uzorak za kemijsku analizu. I nas zanima o čemu se radi, jer se do sada nismo susreli s svakim problemom - govore nam nadležni iz tvrtke Spegra.

Naime, kamen je bio takav i prije radova, samo što se to nije primijetilo zbog nanosa prljavštine. Restauratori su ti čija će biti 'zadnja riječ', jer se radi o zaštićenom kulturnom dobru. Ne smiju je samo "obojiti u bijelo".

- Ne vjerujemo da se radi o problemu kojeg je izazvala kisela kiša, jer bi cijela zgrada bila takva. U kamenu je mogao ostati zarobljen neki metal ili tako nešto zbog kojeg je promijenio boju. Vjerujemo da ćemo to uspjeti riješiti i da kamen neće ostati takav - kažu iz Spegre, koja vodi obnovu brojnih stari kamenih zgrada pa i onu zagrebačke katedrale.