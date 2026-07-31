DRAMATIČNI PRIZORI
FOTO Migranti preplavili Ceutu
Procjenjuje se da je oko 60.000 migranata ušlo u Ceutu u posljednjih nekoliko dana, rekao je u petak čelnik te španjolske enklave u sjevernoj Africi Juan Jesus Vivas, što je više od polovice stanovništva Ceute. Prilikom prelaska poginulo ih je 34. Premijer Pedro Sanchez je izjavio da su masovni prelasci desetaka tisuća ljudi iz Maroka "kršenje španjolskog teritorijalnog suvereniteta" i istaknuo da španjolske vlasti u suradnji s Marokom ubrzavaju njihov povratak.Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu