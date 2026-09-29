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SVEČANOST

FOTO Milanović odlikovao 241 djelatnika MUP-a: 'Struka vas je prepoznala kao najbolje...'

Predsjednik Republike Zoran Milanović uručio je u utorak, u povodu Dana policije, odlikovanja djelatnicima MUP-a, sedam policijskih postaja i jednoj policijskoj jedinici, poručivši da priznanja dobivaju oni koje je sama struka prepoznala kao najbolje. Na svečanom prijamu u vojarni „1. Hrvatski gardijski zbor“ na zagrebačkom Tuškancu obilježen je Dan policije dodjelom odlikovanja za ratne zasluge u Domovinskom ratu, junaštvo, teško ranjavanje te doprinos razvitku i ugledu Hrvatske, uz poruke o ulozi policije u Domovinskom ratu i važnosti profesionalnosti i sigurnosti danas.
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Obilježavanje Dana policije u vojarni „1. Hrvatski gardijski zbor“.
„Nije prigoda za političke govore“, rekao je predsjednik Zoran Milanović u vojarni „1. Hrvatski gardijski zbor“ te se kratko obratio dobitnicima priznanja, „onima najboljima među vama“. | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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„Nije prigoda za političke govore“, rekao je predsjednik Zoran Milanović u vojarni „1. Hrvatski gardijski zbor“ te se kratko obratio dobitnicima priznanja, „onima najboljima među vama“. | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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