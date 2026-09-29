FOTO Milanović odlikovao 241 djelatnika MUP-a: 'Struka vas je prepoznala kao najbolje...'

Predsjednik Republike Zoran Milanović uručio je u utorak, u povodu Dana policije, odlikovanja djelatnicima MUP-a, sedam policijskih postaja i jednoj policijskoj jedinici, poručivši da priznanja dobivaju oni koje je sama struka prepoznala kao najbolje. Na svečanom prijamu u vojarni „1. Hrvatski gardijski zbor“ na zagrebačkom Tuškancu obilježen je Dan policije dodjelom odlikovanja za ratne zasluge u Domovinskom ratu, junaštvo, teško ranjavanje te doprinos razvitku i ugledu Hrvatske, uz poruke o ulozi policije u Domovinskom ratu i važnosti profesionalnosti i sigurnosti danas.
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„Nije prigoda za političke govore“, rekao je predsjednik Zoran Milanović u vojarni „1. Hrvatski gardijski zbor“ te se kratko obratio dobitnicima priznanja, „onima najboljima među vama“.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
„Nije prigoda za političke govore“, rekao je predsjednik Zoran Milanović u vojarni „1. Hrvatski gardijski zbor“ te se kratko obratio dobitnicima priznanja, „onima najboljima među vama“. |
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
„Nije prigoda za političke govore“, rekao je predsjednik Zoran Milanović u vojarni „1. Hrvatski gardijski zbor“ te se kratko obratio dobitnicima priznanja, „onima najboljima među vama“.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
„Priznanja ste dobili od struke, od onih koji znaju što je posao i koliko se često suočavate s izazovima, ali i s nerazumijevanjem okoline“, kazao je.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Predsjednik je donio odluke o odlikovanju 241 pripadnika MUP-a, sedam policijskih postaja te jedinice „TRN“ Karlovac. Redom Nikole Šubića Zrinskog za junaštvo pripadnika u Domovinskom ratu odlikovane su policijske postaje Karlovac s ispostavom Vojnić, Ogulin, Orahovica, Slavonski Brod s ispostavom Vrpolje i Varaždin, a Redom bana Jelačića postaje Metković i Ploče.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Red hrvatskog križa za teško ranjavanje u Domovinskom ratu dobio je Ivica Anđelić, a jedinica „TRN“ Karlovac odlikovana je Redom hrvatskog trolista za osobite zasluge njezinih pripadnika. Istim je odličjem za ratne zasluge odlikovan i načelnik Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske Jakob Bukvić, dok su Željko Grgić, Mato Radman i Dalibor Rupčić dobili Red hrvatskog pletera za osobiti doprinos razvitku i ugledu Hrvatske i dobrobiti njezinih građana.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović zahvalio je ljudima kojima su, kako je rekao, „i kao država i kao sustav“ zahvalni na svemu što čine za sigurnost Hrvatske. Podsjetio je i na 670 novih mladih policijskih službenica i službenika primljenih ovih dana u sustav, koji, rekao je, postiže vrlo dobre rezultate, „ali zna biti i kritičan prema sebi“.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
U ime odlikovanih zahvalio je načelnik bjelovarsko-bilogorske Policijske uprave Jakob Bukvić, koji je Red hrvatskog trolista primio za osobite zasluge stečene u Domovinskom ratu. Kao jedan od zapovjednika, kazao je, imao je čast sudjelovati u "najtežim i najpresudnijim trenucima" stvaranja neovisne i slobodne Hrvatske.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
"Govoreći o cijeni koja je tada plaćena za slobodu, ne smijemo zaboraviti da je među prvima na braniku Domovine stajala hrvatska policija", rekao je Bukvić dodavši da je policija bila prva oružana snaga hrvatske države.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
"Danas je naš zadatak svojim djelovanjem pridonositi stvaranju sigurnije, uspješnije i pravednije Hrvatske kakvu želimo ostaviti svojoj djeci", istaknuo je.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Na svečanosti su bili i izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Ante Deur, načelnik Glavnog stožera OSRH general-pukovnik Tihomir Kundid, glavni ravnatelj policije Nikola Milina, predstojnik Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost Valentin Franjić, ravnatelj VSOA-e general-bojnik Ivan Turkalj te zamjenik ravnatelja SOA-e Hrvoje Omrčanin.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL