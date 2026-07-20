FOTO Milanović položio vijenac povodom obljetnice Viškog boja
Od 18. do 21. srpnja Grad Vis bit će domaćin obilježavanja 160. obljetnice Viškoga boja, jednog od najvažnijih događaja hrvatske pomorske povijesti, piše Grad Vis na službenim stranicama. Tim je povodom Zoran Milanović položio vijenac u more s broda HRM-a.
Program donosi svečanu akademiju, stručna predavanja, izložbe, koncert, komemorativni program i projekciju filma, a središnjem obilježavanju 20. srpnja nazočit će i predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović. | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL