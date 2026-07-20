Obavijesti

Galerija

Komentari 4
160. OBLJETNICA

FOTO Milanović položio vijenac povodom obljetnice Viškog boja

Od 18. do 21. srpnja Grad Vis bit će domaćin obilježavanja 160. obljetnice Viškoga boja, jednog od najvažnijih događaja hrvatske pomorske povijesti, piše Grad Vis na službenim stranicama. Tim je povodom Zoran Milanović položio vijenac u more s broda HRM-a.
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Vis: Zoran Milanović položio vijenac u more povodom 160. obljetnice Viškog boja
Program donosi svečanu akademiju, stručna predavanja, izložbe, koncert, komemorativni program i projekciju filma, a središnjem obilježavanju 20. srpnja nazočit će i predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović. | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
1/11
Program donosi svečanu akademiju, stručna predavanja, izložbe, koncert, komemorativni program i projekciju filma, a središnjem obilježavanju 20. srpnja nazočit će i predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović. | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Komentari 4

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026