FOTO Milanović stigao u Tursku, pogledate kako su ga dočekali

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović stigao je u Tursku, gdje će sudjelovati na 36. summitu čelnika NATO-a u Ankari. Na aerodromu ga je dočekao turski ministar trgovine Ömer Bolat. Bolat je na društvenim mrežama poručio kako je Milanović u Tursku doputovao u sklopu summita čiji je domaćin turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan.

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- Pozdravili smo hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića koji posjećuje našu zemlju u sklopu 36. summita čelnika NATO-a, čiji je domaćin naš predsjednik Recep Tayyip Erdoğan. Kao Turska i Hrvatska, nastavljamo razvijati naše odnose na temelju zajedničke volje i međusobnog povjerenja, s novim mogućnostima suradnje - poručio je Bolat.

Foto: Ismail Kaplan

Dodao je kako očekuje da će summit dodatno ojačati solidarnost među saveznicima te pridonijeti trajnom miru, sigurnosti i stabilnosti u regiji. Istaknuo je i da očekuje konkretne rezultate iz kontakata ostvarenih tijekom sastanka.

Uz predsjednika Milanovića, Hrvatsku će na summitu u Ankari predstavljati ministar obrane Ivan Anušić i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. Ministri su u Tursku otputovali redovnom avionskom linijom, dok je predsjednik koristio Vladin zrakoplov.

Foto: Ismail Kaplan

U hrvatskom izaslanstvu trebao bi biti i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH, general Tihomir Kundid.