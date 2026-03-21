PLAĆALI LJUDIMA ZA DOLAZAK?
FOTO Miting Vučićevih pristaša i poslušnika u Beogradu. Vučić sipa obećanja, ljudi mu plješću
U Beogradu se u subotu održava miting "Srbija - naša obitelj" Vučićeva SNS-a. Srpski MUP tvrdi kako na skupu sudjeluje 70.000 ljudi, od kojih je u Areni Beograd 38.000, ostali su u blizini. Nova.rs piše kako su ljudima nudili po 5000 dinara (oko 40 eura) za dolazak, kako su mnogi ucjenjivani... Vučić je na skupu iznio velika obećanja, od rasta plaća, novih škola i vrtića, aerodroma... Na skupu su predstavljeni kandidati za lokalne izbori koji se idućeg vikenda održavaju u deset srpskih općina. Srpski režimski mediji puni su hvale za Vučića, pišu da su mu okupljeni aplaudirali i po deset minuta u komadu...