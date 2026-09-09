FOTO Mještani zatekli uginulog konja vezanog za stablo: 'Nije mogao ni do vode. I nije jedini'

Leš konja s jednog OPG-a u selu Trnova zatekao je mještane. Životinja je, prema njihovim tvrdnjama, bila vezana za stablo, a nakon što su je pronašli uginulu, slučaj su prijavili nadležnim institucijama. Ana Krivec fotografirala je uginulog konja i podnijela prijave na više adresa. Tvrdi da je životinja dan prije uginuća još bila živa.

- Konj koji je uginuo prije dva tjedna bio je vezan, dan prije smo ga mi mještani vidjeli, bio je živ, no vlasnik ga je ostavio na konopu, bez mogućnosti da se odveže, da traži pomoć i da si osigura vodu i hranu. Sutradan smo ga našli uginulog. Nakon uginuća konja istom vlasniku uginule su još dvije životinje - kazala je Krivec za Dnevnik Nove TV, a na pitanje kome je to prijavila pojašnjava: "Državnom inspektoratu, veterini, poljoprivrednoj inspekciji, nadležnim službama, jedinici lokalne samouprave, policiji."

Policija zasad ne može potvrditi uzrok uginuća životinja. Kažu da čekaju nalaz veterinarske inspekcije, nakon čega će odlučiti o daljnjem postupanju i eventualnom kriminalističkom istraživanju.

Vlasnik OPG-a Lisak Tomislav Gvozdenica novinarima Dnevnika Nove TV pokazao je svoje stado. Tvrdi da su životinje dobro zbrinute, site i napojene. Pokazao je i kade iz kojih životinje piju, a kaže da im vodu dostavljaju vatrogasci. Prijave protiv njega smatra osobnim razmiricama.

- Životinje koje su uginule, to je sve provjereno. Veterinarski inspektor, gospodin Darko Rukavina... One su prijavljene da su zaklane od vuka, što je vidljivo. Kod njega su slike. A to što ih netko prikazuje na drugi način, to je njihova stvar, tako je bilo i s ovim konjem, što se digla prašina - rekao je vlasnik OPG-a Lisak Tomislav Gvozdenica.

OPG Lisak od 2013. godine primio je oko 920 tisuća eura poticaja. Prema podacima iz Upisnika poljoprivrednika, gospodarstvo raspolaže s 502,69 hektara poljoprivrednog zemljišta, a evidentirano je i 121 grlo goveda, 15 konja te dva magarca. No, u 2025. godini vlasnik je kažnjen, dok ove godine nije dobio poticaje.

Iz Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objasnili su razlog.

- Prilikom kontrole na terenu korisnika provedene u 2025. godini, životinje nisu bile na gospodarstvu te je odbio kontrolu na terenu. Slijedom navedenog, Agencija za plaćanja primijenila je odgovarajuće mjere, a sve u skladu s važećim zakonskim propisima - priopćili su iz Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Gvozdenica, međutim, tvrdi da je razlog bio drugačiji.

- Uzeo sam poticaje, svoje dao državi, platio porez, znaju sve. Na zadnjoj provjeri stoke nije bilo. Nije ih bilo jer su došli u nezgodno vrijeme, ja nemam štale da bih ih skupio, ovako se skupe kao sad. Agencija uzela svoje, mene kaznila i to je to - izjavio je Tomislav Gvozdenica.

O istom OPG-u već se pisalo. Prije otprilike godinu i pol dana također je bio prijavljen, i to zbog navoda da je stoka bez nadzora nanosila štetu suhozidima i privatnim maslinicima.

Iz Općine poručuju da komunalno redarstvo nije nadležno za ovaj slučaj. Ključan odgovor sada bi trebao dati veterinarski nalaz. On bi trebao pokazati od čega su životinje uginule i je li bilo nepravilnosti. Ni taj nalaz zasad nije poznat.