Obavijesti

News

Komentari 6
SUĐENJE 'SISAČKOM MONSTRUMU'

FOTO Mlađana doveli na sud, nosio papir s crtežom sunca i natpisom: 'A još si moje sunce'

Piše Helena Tkalčević,
Čitanje članka: 2 min
FOTO Mlađana doveli na sud, nosio papir s crtežom sunca i natpisom: 'A još si moje sunce'
7
Varaždin: Nastavljeno suđenje Srđanu Mlađanu | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Srđanu Mlađanu sude zbog optužbi da je vjenčanog kuma poticao na otmice i teška ubojstva. Kum je o tome govorio u Dosjeu Jarak, a danas bi trebali saznati kad će svjedočiti Andrija Jarak

Trostruki ubojica Srđan Mlađan pod jakim je osiguranjem u četvrtak ujutro iz Kaznionice u Lepoglavi stigao na Županijski sud u Varaždinu gdje mu se sudi zbog optužbi za poticanje na otmice i teška ubojstva. Šutio je dok su pravosudni policajci naoružani dugim cijevima izvodili iz kombija za razliku od prethodnih dana kada je u prolazu dobacivao novinarima.

U rukama vezanim lisicama držao je fotokopije nekih papira, između ostalog i jedan na kojemu se mogao vidjeti stizilirani crtež sunca i natpis: 'A još si moje sunce'. Današnje ročište, kao i ono 6. listopada, zatvoreno je za javnost, a na njemu će nastaviti sa čitanjem dijelova bilježnice Srđana Mlađana, kako onih koje je predložilo tužiteljstvo, tako i onih koje je predložila obrana kako bi se vidio širi kontekst. Čitat će se i izvješća pravosudnih službenika te podaci o tome koliko je Mlađan proveo zajedno vremena u  zajedno vremena u Lepoglavi.

NASTAVLJA SE SUĐENJE Srđana Mlađana doveli na sud, čitat će dijelove bilježnica. On dobacio: 'Šteta što nećete čuti'
Srđana Mlađana doveli na sud, čitat će dijelove bilježnica. On dobacio: 'Šteta što nećete čuti'

Javnost je s tog dijela suđenja isključena radi zaštite privatnosti onih koji se u tim bilješkama spominju, ali i zbog zaštite javnog reda i mira. Sud je ranije usvojio i prijedlog obrane da se kao svjedok pozove Andrija Jarak, autor i voditelj RTL-ova dokumentarca "Dosje Jarak: Rođeni ubojica". Na današnjoj raspravi sudsko vijeće trebalo bi odrediti datum njegova saslušanja.

Mlađana terete da je od vjenčanog kuma Željka Bijelića, s kojim je izdržavao kaznu u Lepoglavi, tražio da nakon izlaska na slobodu pronađe, otme i ubije ljude koji su mu se zamjerili Trebalo je sve biti "odrađeno" do 2027., kad bi "sisački monstrum", kako su ga prozvali u javnosti, trebao na slobodu.

Među onima koje je Bijelić trebao oteti bila je i bivša Srđanova supruga, Zagrepčanka Elija, koju je oženio u listopadu 2019. u Kaznionici u Lepoglavi.

GLEDALI SU 'DOSJE JARAK' Bivši kum o Srđanu Mlađanu: 'On ne smije izaći na slobodu'
Bivši kum o Srđanu Mlađanu: 'On ne smije izaći na slobodu'

- Mlađan je najopasnija osoba u Hrvatskoj, najveći monstrum... Oni nisu svjesni što će se dogoditi kad on izađe. Tražio je od mene da ubijem ljude koji se nalaze u toj njegovoj bilježnici - govorio je Željko Bijelić u RTL-ovu dokumentarcu "Dosje Jarak: Rođeni ubojica" o bivšem kumu Srđanu Mlađanu.

Dok je Mlađan slušao njegove riječi u sudnici varaždinskog suda, cinično se smijuljio i odmahivao glavom.

Bijelić je o svemu prvo progovorio upravo za "Dosje Jarak", zbog čega je obrana predložila pregledavanje dijelova dokumentarca u kojima Bijelić govori o poznanstvu i odnosu s Mlađanom, no sudsko vijeće odlučilo je da će se pogledati cijela dokumentarna serija. Tako se u sudnici dva sata slušalo što su o Mlađanu govorili njegovi nekadašnji poznanici iz Petrinje, članovi obitelji žrtava, kriminalisti, psihijatri, a čitale su se i Mlađanove riječi iz ranijih iskaza i vještačenja.

Mlađan u Lepoglavi izdržava ukupno 29 godina zatvora zbog tri ubojstva, jednog pokušaja ubojstva, protupravnog oduzimanja slobode, pljačke banke, ljekarne...

ZASTRAŠUJUĆI ZAPISI Strava iz Mlađanovih bilježnica: 'Lomio bih im kosti i rezao joj uho dok na drugo šapćem...'
Strava iz Mlađanovih bilježnica: 'Lomio bih im kosti i rezao joj uho dok na drugo šapćem...'

Podsjetimo, sa svega 16 godina u siječnju 1998. iz čiste obijesti ubio je vršnjakinju Elizabetu Šubić ispred srednje škole u Petrinji. Potom je, također bez motiva, početkom veljače u Sisku ubio Petra Jančića (61). Uhićen je i osuđen zbog tih ubojstava na deset godina maloljetničkog zatvora, no zbog dobrog vladanja odobreni su mu vikendi na slobodi.

Tijekom jednog slobodnog vikenda, tada 20-godišnji Mlađan 2002. godine u Zagrebu pljačka banku, ubija policajca Milenka Vranjkovića Kinga, te troje ljudi drži taocima u njihovu stanu.

Najnovije optužbe odbacuje, tvrdi da je optužnica besmislena i da je samo "loš pisac".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
DOZNAJEMO Uskok jutros u novoj velikoj akciji! Na meti je zloglasna skupina, tzv. 'Čepinci'
PRATITE UŽIVO

DOZNAJEMO Uskok jutros u novoj velikoj akciji! Na meti je zloglasna skupina, tzv. 'Čepinci'

Čepin je mjesto pored Osijeka poznato po grupi koja se bavi raznim kriminalnim aktivnostima. Istražitelji su krenuli u pretrage. 24sata su doznala koja četvorka je na meti i za što ih sada istražitelji sumnjiče!
KAKO JE MOGUĆE? Optužen da tuče dijete, a psihijatar je u bolnici i predaje na Katoličkom
HOROR U ZAGREBU

KAKO JE MOGUĆE? Optužen da tuče dijete, a psihijatar je u bolnici i predaje na Katoličkom

ZAGREB - Na teret mu se stavlja da je dijete verbalno vrijeđao, fizički kažnjavao te mu govorio protiv supruge, kojoj je također prijetio...
STIŽE NEVRIJEME Upalili alarm za cijelu obalu, trajektne linije u prekidu, evo gdje će biti najgore
VELIKA PROMJENA

STIŽE NEVRIJEME Upalili alarm za cijelu obalu, trajektne linije u prekidu, evo gdje će biti najgore

Promjena vremena stigla je u Hrvatsku, mjestimice već ima kiše, a na Jadranu se očekuju pljuskovi s grmljavinom. Najmanje kiše bit će na istoku države, dok sutra stiže još lošije vrijeme

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026