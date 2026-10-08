FOTO Mlađana doveli na sud, nosio papir s crtežom sunca i natpisom: 'A još si moje sunce'

Trostruki ubojica Srđan Mlađan pod jakim je osiguranjem u četvrtak ujutro iz Kaznionice u Lepoglavi stigao na Županijski sud u Varaždinu gdje mu se sudi zbog optužbi za poticanje na otmice i teška ubojstva. Šutio je dok su pravosudni policajci naoružani dugim cijevima izvodili iz kombija za razliku od prethodnih dana kada je u prolazu dobacivao novinarima.

U rukama vezanim lisicama držao je fotokopije nekih papira, između ostalog i jedan na kojemu se mogao vidjeti stizilirani crtež sunca i natpis: 'A još si moje sunce'. Današnje ročište, kao i ono 6. listopada, zatvoreno je za javnost, a na njemu će nastaviti sa čitanjem dijelova bilježnice Srđana Mlađana, kako onih koje je predložilo tužiteljstvo, tako i onih koje je predložila obrana kako bi se vidio širi kontekst. Čitat će se i izvješća pravosudnih službenika te podaci o tome koliko je Mlađan proveo zajedno vremena u zajedno vremena u Lepoglavi.

Javnost je s tog dijela suđenja isključena radi zaštite privatnosti onih koji se u tim bilješkama spominju, ali i zbog zaštite javnog reda i mira. Sud je ranije usvojio i prijedlog obrane da se kao svjedok pozove Andrija Jarak, autor i voditelj RTL-ova dokumentarca "Dosje Jarak: Rođeni ubojica". Na današnjoj raspravi sudsko vijeće trebalo bi odrediti datum njegova saslušanja.

Mlađana terete da je od vjenčanog kuma Željka Bijelića, s kojim je izdržavao kaznu u Lepoglavi, tražio da nakon izlaska na slobodu pronađe, otme i ubije ljude koji su mu se zamjerili Trebalo je sve biti "odrađeno" do 2027., kad bi "sisački monstrum", kako su ga prozvali u javnosti, trebao na slobodu.

Među onima koje je Bijelić trebao oteti bila je i bivša Srđanova supruga, Zagrepčanka Elija, koju je oženio u listopadu 2019. u Kaznionici u Lepoglavi.

- Mlađan je najopasnija osoba u Hrvatskoj, najveći monstrum... Oni nisu svjesni što će se dogoditi kad on izađe. Tražio je od mene da ubijem ljude koji se nalaze u toj njegovoj bilježnici - govorio je Željko Bijelić u RTL-ovu dokumentarcu "Dosje Jarak: Rođeni ubojica" o bivšem kumu Srđanu Mlađanu.

Dok je Mlađan slušao njegove riječi u sudnici varaždinskog suda, cinično se smijuljio i odmahivao glavom.

Bijelić je o svemu prvo progovorio upravo za "Dosje Jarak", zbog čega je obrana predložila pregledavanje dijelova dokumentarca u kojima Bijelić govori o poznanstvu i odnosu s Mlađanom, no sudsko vijeće odlučilo je da će se pogledati cijela dokumentarna serija. Tako se u sudnici dva sata slušalo što su o Mlađanu govorili njegovi nekadašnji poznanici iz Petrinje, članovi obitelji žrtava, kriminalisti, psihijatri, a čitale su se i Mlađanove riječi iz ranijih iskaza i vještačenja.

Mlađan u Lepoglavi izdržava ukupno 29 godina zatvora zbog tri ubojstva, jednog pokušaja ubojstva, protupravnog oduzimanja slobode, pljačke banke, ljekarne...

Podsjetimo, sa svega 16 godina u siječnju 1998. iz čiste obijesti ubio je vršnjakinju Elizabetu Šubić ispred srednje škole u Petrinji. Potom je, također bez motiva, početkom veljače u Sisku ubio Petra Jančića (61). Uhićen je i osuđen zbog tih ubojstava na deset godina maloljetničkog zatvora, no zbog dobrog vladanja odobreni su mu vikendi na slobodi.

Tijekom jednog slobodnog vikenda, tada 20-godišnji Mlađan 2002. godine u Zagrebu pljačka banku, ubija policajca Milenka Vranjkovića Kinga, te troje ljudi drži taocima u njihovu stanu.

Najnovije optužbe odbacuje, tvrdi da je optužnica besmislena i da je samo "loš pisac".