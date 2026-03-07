Obavijesti

FOTO Molitelji na trgovima: U Zagrebu ih dočekali prosvjednici

Molitelji su jutros opet okupili na trgovima, a na Jelačićevom trgu u Zagrebu dočekali su ih i prosvjednici s transparentima i porukama protiv okupljanja. 'Gdje su molitve za žrtve femicida', 'Moja maternica, moja odluka', 'Pravo na siguran pobačaj spašava život', 'Klečavci mrze žene', samo su neke od poruka kojima su ih dočekali. Sve prati i jako policijsko osiguranje.
Foto Marko Prpic/PIXSELL
