FOTO Mostovci upozorili: 'U Ličkom Osiku je opasan otpad, noću ga odvoze u nepoznato!'

Mostov Zvonimir Troskot upozorio je u četvrtak da se u Ličkom Osiku nalazi kontaminiran opasni otpad s visokim koncentracijama teških metala olova i antimona te cijanida i PAH ulja, koji se od tamo danonoćno odvozi u nepoznato, a Ličani su ga testirali u berlinskom laboratoriju.

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Pokretanje videa... VIDEO Troskot i Miletić o temi "Most ima nalaze koji potvrđuju odlaganje opasnog otpada na još jednoj lokaciji u Lici" | Video: 24sata/Patrik Macek/Pixsell

Na kamionima koji ga odvoze nalaze se velike oznake sa slovom A, vidljive i na silosu, a otpad je došao vjerojatno izvana i dijelom iz Hrvatske, ustvrdio je Troskot na konferenciji za novinare. Napomenuo je da su Ličani platili analizu otpada u Ličkom Osiku berlinskom SGL laboratoriju, koji je potvrdio da se radi o kemijski kontaminiranoj plastici, a nalazi se na pet kilometara od Gospića.

Sada imamo trokut silos, Rakitovac i Lički Osik gdje se nalazi opasan otpad, rekao je Troskot, dodavši da ih je Vlada premijera Andreja Plenkovića dovela u situaciju da moraju sami obavljati posao institucija.

Zagreb: Troskot i Miletić o temi "Most ima nalaze koji potvrđuju odlaganje opasnog otpada na još jednoj lokaciji u Lici" | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Upitao je zašto se opasan otpad iz Ličkog Osika razvozi noću i nije nigdje evidentiran, navodeći kako je registracija tegljača koji ga odvozi u nepoznato KC 172 JI, pokazavši fotografiju i videozapis.

Ustvrdio je da je najveće gomilanje opasnog otpada u Lici u vrijeme mandata župana Darka Milinovića što potvrđuju lički portali i satelitske snimke na sve tri lokacije. Izrazio je sumnju da su u eko kriminal potencijalno uključeni i laboratoriji, jer su tvrdili da se se radi o sekundarnoj sirovini, a ne o opasnom otpadu.

SOA bi trebala provjeriti tvrtku METIS koja je dovozila opasni otpad, čiji je većinski vlasnik tvrtka Cezar, smatra Troskot.

'Proglasiti izvanredno ekološko stanje'

Založio se, među inim, za proglašenje izvanrednog ekološkog stanja od Gospića do Benkovca i cijelog zadarskog zaleđa, provođenje sanacije otpada u posebne spremnike, zakonsku zabranu uvoza opasnog otpada u Hrvatsku, carinski pregled kamiona na ulasku u državu te propitivanje schengenskog graničnog režima, kao i uvođenje nacionalnog registra opasnog otpada.

Tvrtke koje su osumnjičene za dovoženje opasnog otpada ne mogu sudjelovati u njegovoj sanaciji, poručio je Troskot.

Zagreb: Troskot i Miletić o temi "Most ima nalaze koji potvrđuju odlaganje opasnog otpada na još jednoj lokaciji u Lici" | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Imali smo jednu od najkvalitetnijih pitkih voda na svijetu, a izdajnička vlada s premijerom Andrejom Plenkovićem uspjela je zagaditi njezine najveće zalihe u Europi, na potezu od Like do Dubrovnika. Upravo lički bazen je strateška zaliha vode koja je ugrožena, poručio je Troskot i dodao da je veleizdajništvo dokazano u nekoliko navrata. Opasni otpad je u nekoliko navrata tamo istovaren uz pomoć Vlade i zakona koje je donijela, uz prisutnost i sudjelovanje institucija, ustvrdio je.

Upozorio je i da najveći broj kancerogenih bolesti dolaze upravo iz Like i da smo suočeni s banalizacijom problema, a zaražene podzemne vode nalaze se tri kilometra od Gospića i samo je pitanje vremena, upozorio je, kada će doći do slavina.

Mostov saborski zastupnik Marin Miletić ustvrdio je da je premijer Andrej Plenković na vrhu piramide zla koja je u sprezi sa talijanskom i drugim mafijama diljem Europe pokrenula trovanje Hrvatske, naroda, zemlje, zraka i vode i to traži političku odgovornost. Ništa ga ne može oprati od izdaje hrvatskog naroda, rekao je i nevjerojatno je da ništa o tome nije znao.

Zagreb: Troskot i Miletić o temi "Most ima nalaze koji potvrđuju odlaganje opasnog otpada na još jednoj lokaciji u Lici" | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Upozorio je i da se na Udbini nalazi više od tisuću vreća opasnog otpada na zemljištu u vlasništvu države te da mu na upit o tome ministar unutarnjih poslova Davor Božinović nije ništa odgovorio.

Država mora brinuti o svom narodu i omogućiti mu život u zdravom okolišu, a ako to ne čini, onda tu vlast mora maknuti, jer ova vlast truje hrvatski narod, poručio je Miletić.