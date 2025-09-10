FOTO Muškarac (50) u Sesvetama uzgajao marihuanu: Pronašli mu i amfetamin

Obavijesti

ZAGREBAČKA POLICIJA GA UHITILA

Pretragom stana u kojem stanuje i kojim se koristi osumnjičeni 50-godišnjak pronašli su ukupno devet stabljika konoplje tipa droga visine od 15 do 110 cm...

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 50-godišnjakom zbog sumnje da je neovlašteno proizvodio i prodavao drogu. Utvrdili su kako je osumnjičeni muškarac u stanu na području Sesveta, u Ulici Emanuela Vidovića, sadio, sušio, prerađivao i pakirao konoplju. Također na za sada neutvrđen način, a radi daljnje preprodaje nabavljao je i drogu amfetamin, koju je skrivao, vagao i prepakiravao u istom stanu, nakon čega je tako pripremljenu drogu preprodavao na nezakonitom tržištu.
 

U utorak 9. rujna oko 17 sati policijski službenici Policijske uprave zagrebačke obavljenom pretragom stana u kojem stanuje i kojim se koristi osumnjičeni 50-godišnjak pronašli su ukupno devet stabljika konoplje tipa droga visine od 15 do 110 cm, jedan paket ispunjen konopljom tipa droga ukupne mase 8,0 grama, jedan paket ispunjen drogom amfetamin ukupne mase 0,70 grama, digitalnu vagu i novac za koji se sumnja da je pribavljen preprodajom droge.

Nakon završenog kriminalističkog istraživanja policijski su službenici protiv osumnjičenog muškarca Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu podnijeli kaznenu prijavu te je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku.



 

