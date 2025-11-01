FOTO Na groblju u Borovu ruše mauzolej Vukašina Šoškoćanina
Na mjesnom groblju u Borovu kod Vukovara priprema se rušenje mauzoleja Vukašinu Šoškoćaninu, četnički zapovjednik toga mjesta 1991., koje se do Domovinskog rata zvalo Borovo Selo i u kojem je 2. svibnja 1991. počinjen masakr nad 12 pripadnika vinkovačke specijalne policije
Do odluke o rušenju mauzoleja je došlo nakon što su u Hrvatskom saboru usvojene izmjene Zakona o grobljima koji predviđa uklanjanje svih spomenika koji veličaju agresiju na Republiku Hrvatsku. | Foto: David Jerkovic/PIXSELL