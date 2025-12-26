STANJE NA CESTAMA FOTO Na jednom prijelazu čeka se 4 sata na izlazak iz Hrvatske. Iz HAK-a upozorili na poledicu!

Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog niskih temperatura moguća je poledica, osobito na mostovima, nadvožnjacima i vijaduktima u unutrašnjosti. Mogući su odroni. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te na put ne kreću bez zimske opreme, poručuju u popodnevnim satima petka iz HAK-a...