FOTO Na Velesajmu se čuvaju tajne zagrebačkih zgrada: Šteta što se oko njih skuplja smeće...

Priče koje stoje iza svakog ovog predmeta vrlo su zanimljive, pa bi njihova "izložba" na Velesajmu mogla biti i turistička atrakcija. Šteta što se uokolo nakuplja smeće, jer neki novi klinci iza sebe tu ostavljaju limenke, ostatke fast fooda, opuške
Nakon potresa su sa zgrada u centru morale biti skinute kupole i ukrasi, skulpture, kako se ne bi srušili na ulice. Ovdje čekaju svoju daljnju sudbinu. No restauratori žale za nekim stvarima...
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
|
Foto: Igor Soban/PIXSELL
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Tijekom razornih potresa došlo je do oštećenja vrijednih kulturnih dobara, građevina koje i podliježu Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i važećim mjerama zaštite. Pojedini dijelovi vrijednih objekata su, zbog prirode oštećenja, prijetili životima ljudi i imovini. Stoga se na nekim od objekata, gdje je to bilo stručno potrebno, primjenjivala metoda dekonstrukcije i/ili demontaže određenih graditeljskih i/ili arhitektonskih elemenata: vijenci, atike, balustrade, tornjevi, kupole, kamena plastika... - odgovaraju iz Grada.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Zbog pomanjkanja mjesta na lokacijama samih objekata, za privremenu pohranu elemenata odabrana je lokacija na Velesajmu.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Osim pohranjivanja, cilj je, zaključuju, dostupnost radi izrade replika tijekom procesa obnove. Budući da su sami elementi dijelovi vanjskih elemenata zgrada, prigodna je njihova pohrana na otvorenom, odgovara Grad.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
- Zapravo je šteta što ti elementi stoje vani, izloženi vremenskim prilikama, ali i, dodatno, vlazi iz zemlje, to nije dobro - kaže za 24sata dr. sc. Petar Puhmajer, konzervator savjetnik i povjesničar umjetnosti u Hrvatskom restauratorskom zavodu.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
