FOTO Na Velesajmu se čuvaju tajne zagrebačkih zgrada: Šteta što se oko njih skuplja smeće...

Tijekom razornih potresa došlo je do oštećenja vrijednih kulturnih dobara, građevina koje i podliježu Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i važećim mjerama zaštite. Pojedini dijelovi vrijednih objekata su, zbog prirode oštećenja, prijetili životima ljudi i imovini. Stoga se na nekim od objekata, gdje je to bilo stručno potrebno, primjenjivala metoda dekonstrukcije i/ili demontaže određenih graditeljskih i/ili arhitektonskih elemenata: vijenci, atike, balustrade, tornjevi, kupole, kamena plastika... - odgovaraju iz Grada. | Foto: Igor Soban/PIXSELL