OBNOVA OD POTRESA

FOTO Na Velesajmu se čuvaju tajne zagrebačkih zgrada: Šteta što se oko njih skuplja smeće...

Priče koje stoje iza svakog ovog predmeta vrlo su zanimljive, pa bi njihova "izložba" na Velesajmu mogla biti i turistička atrakcija. Šteta što se uokolo nakuplja smeće, jer neki novi klinci iza sebe tu ostavljaju limenke, ostatke fast fooda, opuške
Zagreb: Skladište oštećenih tornjeva i drugih dijelova zgrada iz centra koje su stradale u potresu
Nakon potresa su sa zgrada u centru morale biti skinute kupole i ukrasi, skulpture, kako se ne bi srušili na ulice. Ovdje čekaju svoju daljnju sudbinu. No restauratori žale za nekim stvarima... | Foto: Igor Soban/PIXSELL
1/20
