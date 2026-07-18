UDARNI VIKEND FOTO Na zagrebačkoj obilaznici kolona od čak osam km! Gužve su krenule od ranog jutra...

Udarni je turistički vikend pred nama, u subotu ujutro gužve se stvaraju na hrvatskim prometnicama i graničnim prijelazima. Pojačan je promet u smjeru juga, javljaju iz HAK-a. Na autocesti A2 na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 6 km i proteže se u Sloveniju. Na autocesti A3, na zagrebačkoj obilaznici ﻿﻿kolona na prilazu naplati Lučko iz smjera Buzina u ﻿smjeru mora duga je oko 8 km, a iz smjera Zagreb zapad oko 2 km. Ima i čekanja na granicama, na ulaz u Hrvatsku se na prijelazu Gornji Varoš čeka sat i pol, na izlaz dva sata. Na prijelazu Bajakovu se na izlaz iz Hrvatske čeka čak četiri sata, javlja HAK.

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