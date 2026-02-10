FOTO Nadbiskup Kutleša na misi za blagdan Alojzija Stepinca govorio o "dvije Hrvatske"

Na blagdan blaženog Alojzija Stepinca u utorak nadbiskup Dražen Kutleša održao je svetu misu u zagrebačkoj katedrali. Ulomak iz Lukina evanđelja povezao je sa stanjem u Hrvatskoj.
Pred Pilatom ne stoje samo dvije osobe, nego dvije logike života. Jedna je tiha, nenametljiva i postojana; druga glasna, zahtjevna i zavodljiva. Evanđelje nam time poručuje da smo u svakom vremenu naočigled Krista stavljeni pred izbor između dviju stvarnosti među kojima nema neutralnoga prostora - rekao je.
Prva je stvarnost tiha i postojana Hrvatska, koja nosi u sebi klicu dobra. To je Hrvatska poštenih ljudi koji ne dospijevaju na naslovnice, ali na svojim leđima nose breme društva. To su liječnici kojima je bolesnik važniji od zarade; odgojitelji i učitelji koji ne poučavaju samo znanju nego i vrlinama; radnici koji rade predano i marljivo; vojnici i policajci koji hrabro štite red i sigurnost; svećenici, redovnici i redovnice koji ostaju vjerni svome pozivu; majke i očevi koji se žrtvuju i s ljubavlju odgajaju djecu - nastavlja Kutleša.
To je Hrvatska ljudi koji rade savjesno i pošteno, „krvavo se znojeći“ (usp. Lk 22,44), jer nisu pristali prodati savjest za napredovanje, položaj ili dodatnu korist. Njih se često gura na rub, zaobilazi ih se, omalovažava ili ismijava kao „naivne“ jer se ne uklapaju u mentalitet rečenice: „Svi to rade.“ A upravo su ti ljudi - nevidljivi, strpljivi i ustrajni - najveći kapital hrvatskoga društva.
Druga je stvarnost Hrvatska ranjena grijehom. Poput Barabe, ona bira kratkoročnu korist umjesto istine. To je Hrvatska u kojoj se ideali zamjenjuju pogodnostima, u kojoj se čovjeka mjeri isključivo kroz profit, utjecaj i moć, a zakon se ne doživljava kao služba općem dobru, nego kao sredstvo osobnoga interesa. U toj se Hrvatskoj prešućuje istina, zlo se opravdava, nepravda normalizira, razara se zajedničko dobro, a savjest se uspavljuje ispraznim opravdanjima: „Nisam ja jedini“, „Takav je sustav“, „Moram se snaći“.
U toj se Hrvatskoj grijeh više ne doživljava kao rana, nego kao normalnost; a odgovornost kao teret koji treba izbjeći. Ona nije nužno zla u namjeri, ali je opasna u navici jer naviknuti se na zlo znači prestati ga prepoznavati - rekao je.
