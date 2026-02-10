Obavijesti

Galerija

Komentari 0
OSVRNUO SE NA STANJE U HRVATSKOJ

FOTO Nadbiskup Kutleša na misi za blagdan Alojzija Stepinca govorio o "dvije Hrvatske"

Na blagdan blaženog Alojzija Stepinca u utorak nadbiskup Dražen Kutleša održao je svetu misu u zagrebačkoj katedrali. Ulomak iz Lukina evanđelja povezao je sa stanjem u Hrvatskoj.
Euharistijsko slavlje povodom blagdana bl. Alojzija Stepinca u zagrebačkoj katedrali
Pred Pilatom ne stoje samo dvije osobe, nego dvije logike života. Jedna je tiha, nenametljiva i postojana; druga glasna, zahtjevna i zavodljiva. Evanđelje nam time poručuje da smo u svakom vremenu naočigled Krista stavljeni pred izbor između dviju stvarnosti među kojima nema neutralnoga prostora - rekao je. | Foto: Neva Zganec/PIXSELL
1/16
Pred Pilatom ne stoje samo dvije osobe, nego dvije logike života. Jedna je tiha, nenametljiva i postojana; druga glasna, zahtjevna i zavodljiva. Evanđelje nam time poručuje da smo u svakom vremenu naočigled Krista stavljeni pred izbor između dviju stvarnosti među kojima nema neutralnoga prostora - rekao je. | Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026