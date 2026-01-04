FOTO Najmlađoj žrtvi tek je 14 godina: Švicarci identificirali još 16 tijela iz novogodišnjeg užasa

Dok Švicarska i dalje oplakuje žrtve stravične novogodišnje tragedije u Crans-Montani, iz ureda kantonalnog tužitelja stižu nove, potresne vijesti. Istražitelji su uspjeli identificirati još 16 tijela iz pakla koji je progutao bar "Le Constellation", dok se istovremeno gradonačelnik Nicolas Féraud našao pod lavinom kritika i brani se od optužbi za nemar u nadzoru ugostiteljskih objekata.

U požaru koji je izbio oko 1:30 sati ujutro prvog siječnja, tijekom proslave Nove godine, živote je izgubilo najmanje 40 ljudi, a više od stotinu ih je ozlijeđeno, mnogi s opeklinama opasnim po život.

Tuga se nastavlja: Poznata imena novih žrtava

Kantonalna policija Valaisa potvrdila je da je mukotrpan rad forenzičara i stručnjaka iz tima za identifikaciju žrtava katastrofa (DVI) rezultirao identifikacijom novih 16 žrtava. Njihova tijela predana su obiteljima koje danima čekaju bilo kakvu vijest. Među identificiranima su švicarski državljani u dobi od 14 do 31 godine, dvoje 16-godišnjaka iz Italije, jedan 18-godišnji Rumunj, 39-godišnji Francuz i 18-godišnji Turčin.

Proces identifikacije iznimno je složen jer su tijela mnogih žrtava izgorjela do neprepoznatljivosti. Vlasti su zamolile za strpljenje, naglasivši da će identifikacija preostalih žrtava potrajati danima, ako ne i tjednima. Tuga obitelji je neizmjerna, poput majke Laetitije Brodard-Sitre koja je satima tražila svog 16-godišnjeg sina Arthura, da bi na kraju dobila najgoru moguću potvrdu.

Foto: Umit Bektas

Gradonačelnik pod pritiskom: "Nije bilo propusta u kontroli"

Dok se obitelji suočavaju s nezamislivim gubitkom, u javnosti raste bijes i postavljaju se pitanja o odgovornosti. U središtu kritika našao se gradonačelnik Crans-Montane, Nicolas Féraud, koji je oštro odbacio optužbe o propustima.

U izjavi za švicarsku televiziju RTS, Féraud je ustvrdio da "nije bilo nemara" u provjerama sigurnosti bara.

​- Svi dokumenti i izvještaji o inspekcijama predani su kantonalnom državnom odvjetništvu. Pravosuđe će odlučiti i svatko će preuzeti odgovornost na svom mjestu - poručio je Féraud.

Priznao je, međutim, da se nakon ovakve katastrofe postojeći sustav kontrole mora preispitati. Njegova obrana ipak nije smirila strasti, pogotovo nakon što je burno reagirao na upit novinara njemačkog tjednika Der Spiegel o detaljima protupožarnih inspekcija u baru.

​- Tko ste vi da to zahtijevate! - odbrusio je gradonačelnik, što su mnogi protumačili kao izbjegavanje odgovornosti.

Istraga se širi, vlasnici pod sumnjom

Fokus istrage usmjeren je na uzrok požara i moguće sigurnosne propuste u samom objektu. Glavna hipoteza, kako je potvrdila tužiteljica Beatrice Pilloud, jest da su takozvane bengalske vatre ili prskalice, pričvršćene na boce šampanjca, zapalile strop. Svjedoci i video snimke potvrdili su da je konobarica, nošena na ramenima kolege, držala boce preblizu stropa obloženog lako zapaljivom akustičnom pjenom. U samo nekoliko sekundi, kako navode svjedoci, vatra je eksplodirala u takozvanom "flashover" fenomenu i zahvatila cijeli podrumski prostor.

Usko stubište i jedan izlaz pretvorili su se u smrtonosnu zamku. Panika je izazvala stampedo u kojem su se ljudi gušili i gazili jedni preko drugih. Ured javnog tužitelja otvorio je kaznenu istragu protiv vlasnika bara, bračnog para Jacquesa i Jessice Moretti, zbog sumnje na ubojstvo iz nehaja, nanošenje tjelesnih ozljeda iz nehaja i izazivanje požara iz nehaja. Vlasnik je za medije izjavio da je bar u posljednjih deset godina bio provjeren tri puta i da je "sve bilo po pravilima". No, istraga će tek pokazati jesu li jeftini i zapaljivi materijali, korišteni prilikom renovacije, bili u skladu sa strogim švicarskim propisima.

Dok se čeka pravosudni epilog, Crans-Montana i cijela Švicarska zavijene su u crno. Zastave su spuštene na pola koplja, a proglašeno je pet dana nacionalne žalosti za desecima tragično prekinutih mladih života u novogodišnjoj noći koja se pretvorila u nezapamćeni užas.