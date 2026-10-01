FOTO Najpoznatije zadnje riječi osuđenika na smrt: 'Brate, gdje je moj kaskader kad mi treba...'

Barbara Graham imala je kriminalnu prošlost i bavila se prostitucijom prije nego što je osuđena za sudjelovanje u pljački i ubojstvu 53-godišnje Mabel Monahan. Graham je tvrdila da je nevina, ali je osuđena na smrt. Pogubljena je u plinskoj komori zatvora San Quentin 3. lipnja 1955. godine. Njezin je slučaj privukao veliku medijsku pažnju i kasnije poslužio kao osnova za film I Want to Live! Kao njezine posljednje riječi navode se: "Dobri ljudi uvijek su tako sigurni da su u pravu". Kada joj je potom rečeno da duboko udahne jer će joj tako biti lakše, Graham je odgovorila: "Kako biste vi to znali?" Ta druga rečenica često se pogrešno navodi kao njezina jedina posljednja izjava, iako se u izvještajima navode obje | Foto: canva, ilustracija