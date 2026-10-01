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OD MORBIDNOG DO PRKOSA

FOTO Najpoznatije zadnje riječi osuđenika na smrt: 'Brate, gdje je moj kaskader kad mi treba...'

Neki su iskoristili posljednje trenutke kako bi ponovili tvrdnje o vlastitoj nevinosti ili kritizirali pravosudni sustav. Drugi su se oprostili od obitelji, izrazili žaljenje ili se okrenuli religiji, dok su pojedinci posljednji trenutak pretvorili u morbidnu šalu.
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FOTO Najpoznatije zadnje riječi osuđenika na smrt: 'Brate, gdje je moj kaskader kad mi treba...'
Posljednje riječi osuđenih na smrt kroz povijest su fascinirale, šokirale i intrigirale javnost. One predstavljaju jedan od posljednjih trenutaka u kojima osuđenik može javno izraziti svoje misli, pa njihove izjave često ostaju zapamćene zbog prkosa, crnog humora, kajanja, religioznosti ili poruka upućenih obitelji. Ipak, posljednje riječi ne moraju nužno otkrivati nečiju pravu psihu, one su često tek posljednja javna poruka osobe suočene s vlastitom smrću. U Sjedinjenim Američkim Državama posljednje izjave osuđenika uglavnom se službeno bilježe, a mnoge su sačuvane u zatvorskim arhivima, sudskim dokumentima i suvremenim novinskim izvještajima. Neki su iskoristili posljednje trenutke kako bi ponovili tvrdnje o vlastitoj nevinosti ili kritizirali pravosudni sustav. Drugi su se oprostili od obitelji, izrazili žaljenje ili se okrenuli religiji, dok su pojedinci posljednji trenutak pretvorili u morbidnu šalu. | Foto: canva, ilustracija
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Posljednje riječi osuđenih na smrt kroz povijest su fascinirale, šokirale i intrigirale javnost. One predstavljaju jedan od posljednjih trenutaka u kojima osuđenik može javno izraziti svoje misli, pa njihove izjave često ostaju zapamćene zbog prkosa, crnog humora, kajanja, religioznosti ili poruka upućenih obitelji. Ipak, posljednje riječi ne moraju nužno otkrivati nečiju pravu psihu, one su često tek posljednja javna poruka osobe suočene s vlastitom smrću. U Sjedinjenim Američkim Državama posljednje izjave osuđenika uglavnom se službeno bilježe, a mnoge su sačuvane u zatvorskim arhivima, sudskim dokumentima i suvremenim novinskim izvještajima. Neki su iskoristili posljednje trenutke kako bi ponovili tvrdnje o vlastitoj nevinosti ili kritizirali pravosudni sustav. Drugi su se oprostili od obitelji, izrazili žaljenje ili se okrenuli religiji, dok su pojedinci posljednji trenutak pretvorili u morbidnu šalu. | Foto: canva, ilustracija
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