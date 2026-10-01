FOTO Najpoznatije zadnje riječi osuđenika na smrt: 'Brate, gdje je moj kaskader kad mi treba...'

Neki su iskoristili posljednje trenutke kako bi ponovili tvrdnje o vlastitoj nevinosti ili kritizirali pravosudni sustav. Drugi su se oprostili od obitelji, izrazili žaljenje ili se okrenuli religiji, dok su pojedinci posljednji trenutak pretvorili u morbidnu šalu.
Posljednje riječi osuđenih na smrt kroz povijest su fascinirale, šokirale i intrigirale javnost. One predstavljaju jedan od posljednjih trenutaka u kojima osuđenik može javno izraziti svoje misli, pa njihove izjave često ostaju zapamćene zbog prkosa, crnog humora, kajanja, religioznosti ili poruka upućenih obitelji. Ipak, posljednje riječi ne moraju nužno otkrivati nečiju pravu psihu, one su često tek posljednja javna poruka osobe suočene s vlastitom smrću. U Sjedinjenim Američkim Državama posljednje izjave osuđenika uglavnom se službeno bilježe, a mnoge su sačuvane u zatvorskim arhivima, sudskim dokumentima i suvremenim novinskim izvještajima. Neki su iskoristili posljednje trenutke kako bi ponovili tvrdnje o vlastitoj nevinosti ili kritizirali pravosudni sustav. Drugi su se oprostili od obitelji, izrazili žaljenje ili se okrenuli religiji, dok su pojedinci posljednji trenutak pretvorili u morbidnu šalu.
| Foto: canva, ilustracija
Posljednje riječi osuđenih na smrt kroz povijest su fascinirale, šokirale i intrigirale javnost. One predstavljaju jedan od posljednjih trenutaka u kojima osuđenik može javno izraziti svoje misli, pa njihove izjave često ostaju zapamćene zbog prkosa, crnog humora, kajanja, religioznosti ili poruka upućenih obitelji. Ipak, posljednje riječi ne moraju nužno otkrivati nečiju pravu psihu, one su često tek posljednja javna poruka osobe suočene s vlastitom smrću. U Sjedinjenim Američkim Državama posljednje izjave osuđenika uglavnom se službeno bilježe, a mnoge su sačuvane u zatvorskim arhivima, sudskim dokumentima i suvremenim novinskim izvještajima. Neki su iskoristili posljednje trenutke kako bi ponovili tvrdnje o vlastitoj nevinosti ili kritizirali pravosudni sustav. Drugi su se oprostili od obitelji, izrazili žaljenje ili se okrenuli religiji, dok su pojedinci posljednji trenutak pretvorili u morbidnu šalu. |
Foto: canva, ilustracija
Posljednje riječi osuđenih na smrt kroz povijest su fascinirale, šokirale i intrigirale javnost. One predstavljaju jedan od posljednjih trenutaka u kojima osuđenik može javno izraziti svoje misli, pa njihove izjave često ostaju zapamćene zbog prkosa, crnog humora, kajanja, religioznosti ili poruka upućenih obitelji. Ipak, posljednje riječi ne moraju nužno otkrivati nečiju pravu psihu, one su često tek posljednja javna poruka osobe suočene s vlastitom smrću. U Sjedinjenim Američkim Državama posljednje izjave osuđenika uglavnom se službeno bilježe, a mnoge su sačuvane u zatvorskim arhivima, sudskim dokumentima i suvremenim novinskim izvještajima. Neki su iskoristili posljednje trenutke kako bi ponovili tvrdnje o vlastitoj nevinosti ili kritizirali pravosudni sustav. Drugi su se oprostili od obitelji, izrazili žaljenje ili se okrenuli religiji, dok su pojedinci posljednji trenutak pretvorili u morbidnu šalu.
| Foto: canva, ilustracija
Ted Bundy jedan je od najpoznatijih serijskih ubojica u američkoj povijesti. Priznao je 30 ubojstava žena počinjenih između 1974. i 1978. godine, iako je stvarni broj njegovih žrtava ostao nepoznat i često se procjenjuje na znatno više. Ubijao je u više saveznih država, među ostalim Washingtonu, Utahu, Coloradu i Floridi. Noć prije pogubljenja Bundy je proveo uz plač i molitvu. Ujutro 24. siječnja 1989. odveden je u komoru za izvršenje smrtne kazne u zatvoru na Floridi i pogubljen na električnoj stolici. Kada ga je nadzornik zatvora Thomas Barton upitao ima li posljednje riječi, Bundy se obratio svom odvjetniku Jimu Colemanu i metodističkom pastoru Fredu Lawrenceu, koji su s njim proveli posljednju noć. "Jim i Fred, želio bih da prenesete moju ljubav mojoj obitelji i prijateljima", rekao je Bundy.
| Foto: IMAGO/Christoph Hardt/IMAGOSTOCK
John Wayne Gacy osuđen je za ubojstvo 33 mladića i dječaka. Većinu žrtava skrivao je u improviziranim grobovima ispod svoje kuće u predgrađu Chicaga. Uhićen je 1978., a pogubljen smrtonosnom injekcijom 10. svibnja 1994. u Illinoisu. Gacyjeve posljednje riječi često se navode kao:
"Poljubite me u stražnjicu" Ta je rečenica široko zabilježena kao njegove posljednje izgovorene riječi, ali postoje određene nejasnoće oko njezina statusa. Prema nekim izvještajima, Gacy ju je uputio zatvorskom službeniku, dok je njegov odvjetnik prije pogubljenja prenio i njegovu izjavu da njegovo ubojstvo neće nadoknaditi živote njegovih žrtava te da ga država zapravo ubija.
| Foto: TNS
Aileen Wuornos imala je teško djetinjstvo i kasnije se bavila prostitucijom. Između 1989. i 1990. ubila je najmanje sedam muškaraca na Floridi. Tvrdila je da su ubojstva bila posljedica seksualnog nasilja i samoobrane, ali je osuđena za šest ubojstava i dobila smrtnu kaznu. Pogubljena je smrtonosnom injekcijom 9. listopada 2002. godine. Njezina posljednja izjava bila je jedna od najbizarnijih u povijesti američkih pogubljenja i uključivala je reference na film Dan nezavisnosti i Isusa. "Samo bih htjela reći da plovim sa Stijenom i vratit ću se, kao u Danu nezavisnosti, s Isusom. Šesti lipnja, kao u filmu. Veliki matični brod i sve to. Vratit ću se, vratit ću se", izjavila je Wuornos.
| Foto: Florida Department of Corrections / Wikimedia Commons
Carl Panzram bio je američki serijski ubojica i silovatelj koji je tvrdio da je ubio 21 čovjeka i seksualno napastovao stotine muškaraca i dječaka. Dio njegovih priznanja i autobiografskih zapisa teško je neovisno provjeriti, pa se broj njegovih stvarnih žrtava ne može sa sigurnošću utvrditi. Panzram je osuđen na smrt zbog ubojstva zatvorskog zaposlenika Roberta Warnkea u kaznionici Leavenworth. Obješen je 5. rujna 1930. godine. Kada je došlo vrijeme pogubljenja, nije pokazao žaljenje, nego je vrijeđao krvnika. "Požuri, ti kopile! Mogao bih objesiti deset ljudi dok ti tu dangubiš!", navodno je rekao Panzram.
| Foto: canva, ilustracija
Jimmy L. Glass dospio je na naslovnice i zbog pravne bitke oko načina pogubljenja. Godine 1982. Glass i njegov suučesnik Jimmy Wingo pobjegli su iz zatvora u Louisiani. Tijekom bijega Glass je sudjelovao u ubojstvu bračnog para Newtona i Erlene Brown, koji su ubijeni tijekom provale u njihovu kuću. Glass je kasnije pred Vrhovnim sudom SAD-a osporavao pogubljenje električnom stolicom, tvrdeći da predstavlja okrutnu i neuobičajenu kaznu. Vrhovni sud SAD-a odbio je razmotriti njegov zahtjev, pa je presuda ostala na snazi. Pogubljen je električnom stolicom u Louisiani 12. lipnja 1987. godine. Kada su ga pitali ima li posljednje riječi, Glass je odgovorio: "Radije bih pecao"...
| Foto: ERIC SEALS/(File/The State)
Neki osuđenici iskoristili su posljednje trenutke kako bi poslali poruku o vlastitim uvjerenjima ili odnosu prema državi i pravosudnom sustavu. Timothy McVeigh odgovoran je za bombaški napad na saveznu zgradu Alfred P. Murrah u Oklahoma Cityju 19. travnja 1995. godine, u kojem je poginulo 168 ljudi. Pogubljen je smrtonosnom injekcijom 11. lipnja 2001. godine. McVeigh tijekom samog pogubljenja nije izgovorio posljednje riječi. Umjesto toga, predao je zatvorskom upravitelju rukom napisanu kopiju pjesme "Invictus" britanskog pjesnika Williama Ernesta Henleyja i zatražio da bude objavljena kao njegova posljednja poruka. Na kraju pjesme nalaze se stihovi: "Ja sam gospodar svoje sudbine, ja sam kapetan svoje duše To, dakle, nisu bili McVeighovi vlastiti stihovi, nego završetak pjesme koju je odabrao kao svoju posljednju pisanu poruku.
| Foto: Profimedia
Clarence Ray Allen imao je 76 godina kada je pogubljen smrtonosnom injekcijom u kalifornijskom zatvoru San Quentin 17. siječnja 2006. godine. Dok je služio doživotnu kaznu zbog ranijeg ubojstva, organizirao je ubojstvo troje ljudi povezanih sa svjedočenjem protiv njega. Zbog toga je osuđen na smrt. Njegova posljednja izjava bila je religiozna: "Hoka Hey, ovo je dobar dan za smrt. Hvala vam puno. Volim vas sve. Doviđenja". Izraz "Hoka Hey“ često se povezuje s ratničkim govorom američkih starosjedilačkih naroda, ali oko njegova izvornog značenja i podrijetla postoje različita tumačenja.
| Foto: Profimedia
Robert Alton Harris pogubljen je u plinskoj komori San Quentina 21. travnja 1992. godine zbog ubojstva dvojice 16-godišnjih mladića, Johna Mayeskog i Michaela Bakera, koje je oteo zajedno sa svojim bratom 1978. godine. Njegovo pogubljenje bilo je prvo u Kaliforniji nakon 25 godina i obilježila ga je neobična pravna drama s čak četiri odgode tijekom posljednjih sati njegova života. Harrisove posljednje riječi, koje je zabilježio zatvorski upravitelj Daniel Vasquez, glasile su: "Možeš biti kralj ili čistač ulice, ali svi na kraju plešu sa smrti". Rečenica je bila vrlo slična stihu iz filma "Bill & Ted's Bogus Journey" iz 1991. godine, pa se često navodi da je Harris preuzeo filmsku frazu i prilagodio je vlastitoj situaciji.
| Foto: Profimedia
George Appel osuđen je na smrt zbog ubojstva policajca u New Yorku. Pogubljen je na električnoj stolici 9. kolovoza 1928. godine. Njegove posljednje riječi postale su jedan od najpoznatijih primjera morbidnog humora povezanog s pogubljenjima. "Gospodo, uskoro ćete vidjeti pečenu jabuku" – rekao je Appel, igrajući se vlastitim prezimenom, koje podsjeća na englesku riječ apple.
| Foto: canva, ilustracija
James French osuđen je na doživotni zatvor zbog ubojstva vozača koji ga je povezao dok je stopirao. Dok je služio kaznu, 1961. godine ubio je svog cimera u ćeliji. French je kasnije tvrdio da je to učinio kako bi završio na smrtnoj kazni, jer se želio ubiti, ali nije imao hrabrosti počiniti samoubojstvo. Pogubljen je na električnoj stolici u Oklahomi 10. kolovoza 1966. godine. French je u danima prije pogubljenja doista izgovorio poznatu dosjetku o naslovu „French Fries“, igrajući se vlastitim prezimenom. Međutim, ta rečenica nije bila njegova posljednja izjava u komori za pogubljenje. Kada ga je zatvorski upravitelj Ray Page neposredno prije pogubljenja upitao ima li posljednje riječi, prema suvremenim izvještajima French je odgovorio: "Sve je već rečeno". Popularna verzija o „French fries“ pojavila se kasnije i dugo se prenosila kao njegove posljednje riječi, ali izvještaji s njegova stvarnog pogubljenja potvrđuju drukčiju izjavu.
| Foto: Olivier Douliery
Thomas J. Grasso osuđen je za ubojstva dvoje starijih ljudi počinjena tijekom pljački. U prosincu 1990. ubio je 87-godišnju Hildу Johnson u Tulsi u Oklahomi, a u srpnju 1991. ubio je 81-godišnjeg Leslieja Holtza u New Yorku. Njegov posljednji obrok bio je vrlo obilan i uključivao je školjke, hamburger, rebarca, mliječne šejkove i pitu. Posebno je zatražio limenku SpaghettiO'sa s mesnim okruglicama, ali je tvrdio da je umjesto toga dobio obične špagete. Pogubljen je smrtonosnom injekcijom u Oklahomi 20. ožujka 1995. godine. "Nisam dobio svoje Spaghetti-O's, dobio sam špagete. Želim da tisak to zna", izjavio je Grasso.
| Foto: Olivier Douliery
Vincent Gutierrez osuđen je u Teksasu zbog sudjelovanja u pljački tijekom koje je ubijen kapetan američkih zračnih snaga. Pogubljen je smrtonosnom injekcijom 28. ožujka 2007. godine. Gutierrez je prije smrti izrazio žaljenje zbog onoga što se dogodilo, zahvalio obitelji i drugim ljudima koji su mu pomagali tijekom života, a zatim ubacio morbidnu šalu: "Brate... gdje je moj kaskader kada mi treba?", upitao je kroz smijeh. Nakon toga nastavio je s religioznom porukom i rekao da je njegov život u Božjim rukama.
| Foto: Idaho Department of Correction/N
Gary Gilmore bio je prva osoba pogubljena u Sjedinjenim Državama nakon što je Vrhovni sud 1976. omogućio ponovno uvođenje smrtne kazne. Pogubljen je streljačkim vodom u Utahu 17. siječnja 1977. godine zbog ubojstva upravitelja motela. Kada je upitan za posljednje riječi, jednostavno je odgovorio: "Učinimo to"..
| Foto: canva, ilustracija
Barbara Graham imala je kriminalnu prošlost i bavila se prostitucijom prije nego što je osuđena za sudjelovanje u pljački i ubojstvu 53-godišnje Mabel Monahan. Graham je tvrdila da je nevina, ali je osuđena na smrt. Pogubljena je u plinskoj komori zatvora San Quentin 3. lipnja 1955. godine. Njezin je slučaj privukao veliku medijsku pažnju i kasnije poslužio kao osnova za film I Want to Live! Kao njezine posljednje riječi navode se: "Dobri ljudi uvijek su tako sigurni da su u pravu". Kada joj je potom rečeno da duboko udahne jer će joj tako biti lakše, Graham je odgovorila: "Kako biste vi to znali?" Ta druga rečenica često se pogrešno navodi kao njezina jedina posljednja izjava, iako se u izvještajima navode obje
| Foto: canva, ilustracija
Westley Allan Dodd bio je serijski seksualni prijestupnik i ubojica djece koji je priznao otmicu, seksualno zlostavljanje i ubojstvo trojice dječaka u Washingtonu i Oregonu. Nije povukao žalbu protiv smrtne kazne i izričito je tražio da bude pogubljen vješanjem. Pogubljen je 5. siječnja 1993. u Washingtonu. Bilo je to prvo pogubljenje vješanjem u Sjedinjenim Državama nakon gotovo tri desetljeća. U posljednjim riječima izrazio je svojevrsno kajanje i religiozno uvjerenje: "Jednom me netko pitao postoji li način da se seksualni prijestupnici zaustave. Rekao sam: „Ne.“ Bio sam u krivu. Bio sam u krivu kada sam rekao da nema nade, nema mira. Ima nade. Ima mira. Oboje sam pronašao u Gospodinu Isusu Kristu."
| Foto: canva, ilustracija
Peter Kürten, njemački serijski ubojica poznat kao „Vampir iz Düsseldorfa“, terorizirao je Düsseldorf krajem 1920-ih. Osuđen je za više ubojstava i drugih nasilnih zločina te pogubljen giljotinom 1931. godine. Neposredno prije pogubljenja navodno je krvniku ili osobi koja je bila uz njega postavio morbidno pitanje o tome hoće li nakon odrubljivanja glave još moći čuti zvuk vlastite krvi. Prema kasnijim izvještajima, rekao je: "Recite mi, nakon što mi odrube glavu, hoću li još uvijek moći čuti, barem na trenutak, zvuk vlastite krvi kako šiklja iz vrata? To bi bio užitak koji nadmašuje sve užitke", navodno je kazao. Međutim, izvještaji također navode da je, kada je izravno upitan ima li posljednje riječi, Kürten odgovorio da nema. Zbog toga je sigurnije ovu morbidnu rečenicu predstavljati kao navodni razgovor neposredno prije pogubljenja, a ne kao njegovu službenu posljednju izjavu.
| Foto: canva, ilustracija
Bennie Demps osuđen je za ubojstvo zatvorskog doušnika dok je već služio kaznu zbog ranijih ubojstava. Pogubljen je smrtonosnom injekcijom na Floridi 7. odnosno 8. lipnja 2000. godine, a sam postupak izazvao je veliku kontroverzu zbog problema s pronalaženjem odgovarajuće vene. Tehničari su mu tijekom pokušaja postavljanja intravenozne linije rezali nogu i prepone, a pogubljenje je kasnilo gotovo sat vremena. Demps je nakon toga tvrdio da je pretrpio veliku bol. "Ovo nije pogubljenje, ovo je ubojstvo. Ovo je niskotehnološki linč otrovom", govorio je Demps.
| Foto: canva, ilustracija