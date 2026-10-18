NOĆNA DRAMA U GORICI FOTO Naoružani specijalci opkolili kuću u V. Gorici, ulica bila blokirana: Uhitili muškarca

U nedjelju u 21.25 u sati priveden je muškarac iz Velike Gorice, potvrdila nam je PU zagrebačka. Podsjetimo, blokirana je bila Fabijančićeva ulica u blizini križanja s Kirinčićevom u Velikoj Gorici. Na terenu su bili specijalci, vatrogasci i Hitna pomoć, objavila je Gorica.info. Muškarac je prijetio da će si nauditi, spominjala se i bomba. Drama je trajala više od dva sata.

Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu