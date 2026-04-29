FOTO Napadač je opalio 'selfie' prije upada na Trumpovu gala večeru: Evo koliko oružja ima!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Colea Thomasa Allena (31) se, prema optužnici, tereti za pokušaj atentata na predsjednika SAD-a, za što mu u slučaju osude prijeti doživotni zatvor

U novim sudskim dokumentima otkriveni su dosad nepoznati detalji o slučaju protive Colea Thomasa Allena (31), optuženog za pucnjavu tijekom večere dopisnika Bijele kuće te pokušaj atentata na predsjednika Donalda Trumpa. Uz dokumente objavljene su i fotografije osumnjičenika te oružja koje je nosio, a informacije proizlaze iz spisa Okružnog suda Sjedinjenih Država za Okrug Kolumbija, piše KRCRTV.

Allena se, prema optužnici, tereti za pokušaj atentata na predsjednika SAD-a, za što mu u slučaju osude prijeti doživotni zatvor, a tereti ga se isto tako za prijevoz vatrenog oružja preko državnih granica radi počinjenja kaznenog djela, kao i za uporabu vatrenog oružja tijekom nasilnog kaznenog djela, za što mu prijeti do 10 godina zatvora za svaku od navedenih točaka.

Foto: Okružni sud Sjedinjenih Država za Okrug Kolumbija

Tužitelji navode kako je Allen pucao iz pištolja na način koji je ugrozio javnu sigurnost. U dokumentu se opisuje tijek događaja, kao i reakcija policije i brzi napori da se osiguraju svi prisutni, među kojima su bili predsjednik Trump, potpredsjednik JD Vance i nekoliko drugih članova Trumpove administracije.

U spisu se navode i dokazi koji Allena povezuju s pucnjavom, među kojima su iskazi svjedoka, zapažanja policije te pismo koje je sam napisao. Allen se također fotografirao s oružjem u hotelu prije nego što se uputio prema dvorani.

Foto: Okružni sud Sjedinjenih Država za Okrug Kolumbija

Tužitelji također inzistiraju da mora ostati u zatvoru zbog opasnosti za javnu sigurnost i težine kaznenih djela za koja se tereti.

- Optuženik je djelovao s predumišljajem, nasilno i s ciljem da izazove smrt. S obzirom na sve zakonske okolnosti, ne postoje uvjeti pod kojima bi se puštanjem optuženika na slobodu mogla jamčiti sigurnost građana i zajednice - stoji u podnesku koji je sudu predan u srijedu.

