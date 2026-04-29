FOTO Napadač je opalio 'selfie' prije upada na Trumpovu gala večeru: Evo koliko oružja ima!

U novim sudskim dokumentima otkriveni su dosad nepoznati detalji o slučaju protive Colea Thomasa Allena (31), optuženog za pucnjavu tijekom večere dopisnika Bijele kuće te pokušaj atentata na predsjednika Donalda Trumpa. Uz dokumente objavljene su i fotografije osumnjičenika te oružja koje je nosio, a informacije proizlaze iz spisa Okružnog suda Sjedinjenih Država za Okrug Kolumbija, piše KRCRTV.

Allena se, prema optužnici, tereti za pokušaj atentata na predsjednika SAD-a, za što mu u slučaju osude prijeti doživotni zatvor, a tereti ga se isto tako za prijevoz vatrenog oružja preko državnih granica radi počinjenja kaznenog djela, kao i za uporabu vatrenog oružja tijekom nasilnog kaznenog djela, za što mu prijeti do 10 godina zatvora za svaku od navedenih točaka.

Tužitelji navode kako je Allen pucao iz pištolja na način koji je ugrozio javnu sigurnost. U dokumentu se opisuje tijek događaja, kao i reakcija policije i brzi napori da se osiguraju svi prisutni, među kojima su bili predsjednik Trump, potpredsjednik JD Vance i nekoliko drugih članova Trumpove administracije.

U spisu se navode i dokazi koji Allena povezuju s pucnjavom, među kojima su iskazi svjedoka, zapažanja policije te pismo koje je sam napisao. Allen se također fotografirao s oružjem u hotelu prije nego što se uputio prema dvorani.

Tužitelji također inzistiraju da mora ostati u zatvoru zbog opasnosti za javnu sigurnost i težine kaznenih djela za koja se tereti.

- Optuženik je djelovao s predumišljajem, nasilno i s ciljem da izazove smrt. S obzirom na sve zakonske okolnosti, ne postoje uvjeti pod kojima bi se puštanjem optuženika na slobodu mogla jamčiti sigurnost građana i zajednice - stoji u podnesku koji je sudu predan u srijedu.