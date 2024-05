VIDEO Našli 4 tijela u bunaru: Sumnja se da se radi o braći koja su putovala i u Hrvatsku

Četiri tijela pronađena su u gradu Santu Tomásu na sjeverozapadu Baje Californije, javio je FBI. Sva četiri tijela pronađena su u bunaru pored poznatog okupljališta surfera imena La Bocana. Sumnja se da su među njima i tijela braće Robinson i Cartera Rhoada, koji su nestali 27. travnja 2024. godine, a u Meksiko su došli zbog surfanja kod popularnog turističkog grada Ensenade. Meksičke su vlasti utvrdile da je četvrti pokojnik vlasnik ranča čiji je nestanak prijavljen prije dva tjedna.

Podsjetimo, australska braća Jake (30) i Callum Robinson (33) te Amerikanac Jack Carter Rhoad (30) nestali su u Meksiku, u saveznoj državi Baja California, a meksičke vlasti sad su javile kako su pronašle četiri tijela na tom području.

Državno odvjetništvo meksičke savezne države Baje Californije navelo je da će forenzičari analizirati tijela kako bi se utvrdilo radi li se o nestaloj braći.

- Vrlo je velika vjerojatnost da su to oni - rekla je glavna državna odvjetnica Baje Californije María Elena Andrade Ramírez.

Members of a rescue team work at a site where three bodies were found, in La Bocana | Foto: Francisco Javier Cruz

- Tijela su se počela raspadati. Zato moramo napraviti genetske testove - dodala je Andrade Ramírez, javlja BBC. Meksička je policija u četvrtak zbog povezanosti s njihovim nestankom ispitala jednu ženu i dva muškarca. San Diego Tribune piše da ispitana žena ima 23 godine te da je policija kod nje pronašla drogu i telefon na kojemu se nalazila fotografija jednog od nestalih turista. Braća Robinson i Carter Rhoad na društvenim su mrežama objavljivali fotografije i videe sa svog putovanja u Meksiko. Prošle godine posjetili su i Hrvatsku - bili su na Plitvicama i Jadranu, a svoje putovanje su dokumentirali na društvenim mrežama.