FOTO Našli su rozog Fiću: 'Vratio se Zmajček! Divljali su s njim, ima oštećenja. Srce me boli...'

Bile su dojave svakakve, da su ga ukrali neki mangupi na uglu Unske i Koturaške, vozili se s njim po gradu, skinuli registarske tablice, divljali po Žitnjaku, kratko je rekao Željko Vrhovski (71), vlasnik ružičastog Fiata 500 koji je ukraden 6. svibnja na području zagrebačkog Trnja. Nije krio ushićenje jer je Fiata, kojega je iz milja prozvao Zmajček, zagrebačka policija pronašla svega dan nakon krađe. Pomogle su im, doznajemo, i brojne dojava građana, koji su ga vidjeli i prepoznali te javljali gdje se nalazi.

Kako doznajemo, na području Petruševca spazila su ga dva dječaka, koja su to ispričala ukućanima, a oni su po društvenim mrežama i medijima vidjeli da se takvo vozilo traži i pozvali policiju. Očevid na mjestu događaja trajao je do sitnih noćnih sati, nakon čega je vlasnik napokon mogao preuzeti svoga Zmajčeka.

Na fotografijama koje je objavio na društvenoj mreži može se vidjeti da je vozilo oštećeno. Štetu su, navodi Željko, napravili lopovi dok su pokušavali nasilno otvoriti auto i divljajući s njim po gradu. Točan iznos štete još ne zna.

Foto: Facebook

- Ugrubo, 3000 eura najmanje. Bili su sve novi dijelovi, oštećena je hauba, potrgali su sve brave... Srce boli kad pogledaš, no sve će se to riješiti, bitno da mi se on vratio kući - rekao nam je Željko, koji se nije mogao načuditi da bi netko uopće išao krasti tako prepoznatljivi auto.

Prema njegovim riječima, "vidi se s Mjeseca". Kaže da je Zagreb pokazao "veliko srce" i da su zvali ljudi iz cijele Hrvatske samo kako bi mu izrazili podršku.

Foto: Privatni album

- Slatkiš kojeg sam supruzi poklonio prije 32 godine - pravi mali obiteljski auto. Cijeli grad ga poznaje. Pa da su mi ukrali neki veliki auto, ne bih žalio, takvog mogu bilo gdje kupiti, ali ovoga Fićeka ne mogu. Sudjelovao je i u spotovima, djeci je bio pojam, a neka su ga dolazila gledati i maziti. Moja kći je radila i film o njemu. Srcu je prirastao, plače mi se dok pričam. Koliko smo puta samo njime s Malešnice otišli do grada - rekao nam je prije pronalaska.