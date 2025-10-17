Obavijesti

News

KAOS U LIMI

FOTO Nastavak velikih protesta u Peruu: Poginula jedna osoba, ozlijeđeni su deseci policajaca

Piše hina,
FOTO Nastavak velikih protesta u Peruu: Poginula jedna osoba, ozlijeđeni su deseci policajaca
Foto: ANGELA PONCE/REUTERS

Prosvjed na koji su pozvali mladi prosvjednici generacije Z, prometni radnici i udruge građana, bio je posljednji u nizu demonstracija protiv korupcije i rastućeg kriminala u zemlji....

Najmanje jedna osoba je poginula, a deseci policajaca ozlijeđeni su u raširenim prosvjedima tijekom noći u Peruu protiv predsjednika Josea Jerija, koji je preuzeo vlast prije samo nekoliko dana, priopćio je u petak ured pučkog pravobranitelja.

Vlada će proglasiti izvanredno stanje u glavnom gradu Limi u roku od nekoliko sati i priprema paket mjera za rješavanje rastuće nesigurnosti, rekao je premijer Ernesto Alvarez kasno u četvrtak na konferenciji za novinare.

Protest against crime and corruption, in Lima
Foto: SEBASTIAN CASTANEDA/REUTERS
Protest against crime and corruption, in Lima
Foto: ANGELA PONCE/REUTERS

Prosvjed na koji su pozvali mladi prosvjednici generacije Z, prometni radnici i udruge građana, bio je posljednji u nizu demonstracija protiv korupcije i rastućeg kriminala u zemlji, koji su doveli do dramatičnog svrgavanja bivše predsjednice Dine Boluarte prošlog tjedna.

Tisuće prosvjednika okupile su se diljem zemlje, a stotine su se sukobile s policijom ispred Kongresa u Limi. Policija je ispalila suzavac dok su neki prosvjednici bacali vatromet, kamenje i zapaljene predmete.

"Svi moraju otići!", vikali su prosvjednici kada su stigli do Kongresa i pokušali srušiti metalne barijere koje su štitile zgradu, što je dovelo do sukoba.

32-godišnji Eduardo Mauricio Ruiz ubijen je tijekom prosvjeda i njegova će se smrt istražiti, rekao je Fernando Losada, predstavnik ureda pučkog pravobranitelja. Peruansko tužiteljstvo priopćilo je da je Ruiz umro nakon što je ustrijeljen iz vatrenog oružja.

Demonstrators protest against rising crime, economic instability, and government corruption, days after Peru's President Jose Jeri took office, in Lima
Foto: SEBASTIAN CASTANEDA/REUTERS

Jeri je izrazio žaljenje zbog Ruizove smrti u objavi na X-u, rekavši da će se smrt "objektivno" istražiti. Za nasilje je okrivio "delinkvente koji su se infiltrirali u mirne demonstracije kako bi posijali kaos". "Na njih će se primjenjivati ​​puna sila zakona", napisao je.

