FOTO Nastavak velikih protesta u Peruu: Poginula jedna osoba, ozlijeđeni su deseci policajaca

Najmanje jedna osoba je poginula, a deseci policajaca ozlijeđeni su u raširenim prosvjedima tijekom noći u Peruu protiv predsjednika Josea Jerija, koji je preuzeo vlast prije samo nekoliko dana, priopćio je u petak ured pučkog pravobranitelja.

Vlada će proglasiti izvanredno stanje u glavnom gradu Limi u roku od nekoliko sati i priprema paket mjera za rješavanje rastuće nesigurnosti, rekao je premijer Ernesto Alvarez kasno u četvrtak na konferenciji za novinare.

Foto: SEBASTIAN CASTANEDA/REUTERS

Foto: ANGELA PONCE/REUTERS

Prosvjed na koji su pozvali mladi prosvjednici generacije Z, prometni radnici i udruge građana, bio je posljednji u nizu demonstracija protiv korupcije i rastućeg kriminala u zemlji, koji su doveli do dramatičnog svrgavanja bivše predsjednice Dine Boluarte prošlog tjedna.

Tisuće prosvjednika okupile su se diljem zemlje, a stotine su se sukobile s policijom ispred Kongresa u Limi. Policija je ispalila suzavac dok su neki prosvjednici bacali vatromet, kamenje i zapaljene predmete.

"Svi moraju otići!", vikali su prosvjednici kada su stigli do Kongresa i pokušali srušiti metalne barijere koje su štitile zgradu, što je dovelo do sukoba.

32-godišnji Eduardo Mauricio Ruiz ubijen je tijekom prosvjeda i njegova će se smrt istražiti, rekao je Fernando Losada, predstavnik ureda pučkog pravobranitelja. Peruansko tužiteljstvo priopćilo je da je Ruiz umro nakon što je ustrijeljen iz vatrenog oružja.

Foto: SEBASTIAN CASTANEDA/REUTERS

Jeri je izrazio žaljenje zbog Ruizove smrti u objavi na X-u, rekavši da će se smrt "objektivno" istražiti. Za nasilje je okrivio "delinkvente koji su se infiltrirali u mirne demonstracije kako bi posijali kaos". "Na njih će se primjenjivati ​​puna sila zakona", napisao je.