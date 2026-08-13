FOTO Nazvao policiju da je netko u grmlju ostavio vrećicu sa streljivom, pa dobio prijavu

Zagrebačka policija je objavila kako je dovršila kriminalističko istraživanje nad muškarcem (60) zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela lažne uzbune i nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.

- Sumnja se da je 4. kolovoza oko 12.25 sati, mobitelom nazvao telefonski broj policije 192 te tom prilikom naveo da je u Zagrebu, kod okretišta autobusa na području Peščenice u grmlju pronašao vrećice s odbačenim eksplozivnim sredstvima i streljivom koje je ostavila njemu nepoznata osoba - objavila je policija.

Dodaju da je na taj način na hitno djelovanje primorao policijske službenike Policijske uprave zagrebačke iz više ustrojstvenih jedinica koji su poduzeli niz mjera i radnji s ciljem utvrđivanja istinitosti dojave.

- Provedenim aktivnostima utvrđeno je da je dojava istinita ali daljnjim radom zagrebačke policije potvrđeno je da je osumnjičeni prethodno ostavio eksplozivne tvari i naprave, trotilski metak, protu pješačke mine, štapine, detonatore te 68 komada raznog streljiva na lokaciji, odnosno bili su prethodno u njegovom posjedu te je uhićen i priveden na kriminalističko istraživanje - objavili su iz policije.

Dodaju da su policajci nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu dostavili kaznenu prijavu.

- Podsjećamo građane da je još uvijek u tijeku provođenje akcije "Manje oružja - manje tragedija", odnosno prema Zakonu o nabavi i posjedovanju oružja građana oružje se može predati uvijek, a protiv osobe koja ga dragovoljno predaje neće se pokretati ni kazneni niti prekršajni postupak, ukoliko oružje prijavi nadležnom tijelu radi predaje prije početka primjene svih zakonskih policijskih ovlasti - rekli su iz policije.