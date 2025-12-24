BADNJAK U ZAGREBU FOTO Ne smetaju im ni hladnoća ni kiša: Pogledajte kako je 'zagužvalo' na zagrebačkoj špici

Tko planira provesti Badnjak na zagrebačkoj špici, mora to 'osigurati' i nekoliko tjedana, čak i mjeseci ranije. Sve se rezervira, govore nam upućeni. Tijekom jutra špica u Zagrebu bila je nešto praznija nego što su ugostitelji očekivali, ružno vrijeme odbijalo je goste, ugostitelji su postavili i cerade... Ali u popodnevnim satima počeo se centar Zagreba puniti, sve je spremno za zabavu...