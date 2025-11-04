VIDEO, FOTO Nebo se zacrnilo, ogromna buktinja u Sv. Nedelji! 'Stravično. Smrad posvuda...'
Ogroman oblak crnog dima proširio se u utorak nešto prije podneva iz Svete Nedelje. Izbio je veliki požar, a vatra je, prema prvim neslužbenim informacijama, zahvatila skladište guma. Gusti crni dim vidi se s rubnih dijelova Zagreba
"Ovo je stravično. Nikad nisam vidjela ovakav požar. Valjda su radnici na sigurnom. To kad krene.. gasit će satima. Sirene odjekuju gradom već više od sat vremena", kazala je za 24sata žena koja se našla nedaleko od ogromne buktinje u Svetoj Nedelji.
| Foto: 24sata