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ESKALACIJA NASILJA

FOTO Neredi u Prištini: Stotine prosvjednika blokirale zgradu parlamenta, tjerali ih suzavcima

Piše 24sata,
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FOTO Neredi u Prištini: Stotine prosvjednika blokirale zgradu parlamenta, tjerali ih suzavcima
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Foto: Valdrin Xhemaj
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Stotine prosvjednika okupile su se ispred zgrade parlamenta u Prištini, nezadovoljne odgodom glasanja o zakonu koji bi ograničio ovlasti suda u Haagu, što je rezultiralo nasilnim sukobima s policijom.

Stotine prosvjednika okupile su se sinoć u glavnom gradu Kosova nakon što parlament te zemlje nije uspio izglasati zakon kojim bi se ograničile ovlasti suda sa sjedištem u Haagu. Zbog eskalacije nasilja ispred zgrade parlamenta policija je bila prisiljena upotrijebiti suzavac i vodene topove.

Prosvjednici, među kojima su se našli i brojni veterani bivše Oslobodilačke vojske Kosova, pokušali su blokirati izlaze iz zgrade parlamenta. Nezadovoljni prekidom sjednice i odgodom glasanja, prema kordonu policije bacali su baklje, boce i pirotehnička sredstva.

Protest following a Hague court verdict sentencing former Kosovo Liberation Army (KLA) leaders to a combined 81 years in prison for war crimes, in Pristina,
Foto: Valdrin Xhemaj
Protest following a Hague court verdict sentencing former Kosovo Liberation Army (KLA) leaders to a combined 81 years in prison for war crimes, in Pristina,
Foto: Valdrin Xhemaj

Snage reda su reagirale kako bi rastjerale masu i omogućile zastupnicima odlazak iz zgrade. Prema službenim podacima, u ovim je neredima ozlijeđeno šest policajaca, a 11 civila zatražilo je liječničku pomoć. Tri prosvjednika su privedena na daljnju kriminalističku obradu.

Sporni prijedlog zakona  inicirala je oporbena Demokratska stranka Kosova nakon što su bivši predsjednik Hashim Thaci i još tri bivša zapovjednika sredinom rujna osuđeni na dugogodišnje zatvorske kazne zbog ratnih zločina. Zakon je u ponedjeljak prošao prvo čitanje s 91 glasom za, a njime bi se zatvorske kazne ograničile na maksimalno 15 godina te bi se omogućilo odsluženje kazne na Kosovu.

Protest following a Hague court verdict sentencing former Kosovo Liberation Army (KLA) leaders to a combined 81 years in prison for war crimes, in Pristina,
Foto: Valdrin Xhemaj
Protest following a Hague court verdict sentencing former Kosovo Liberation Army (KLA) leaders to a combined 81 years in prison for war crimes, in Pristina,
Foto: Valdrin Xhemaj

Konačno glasanje je zapelo zbog potpunog razilaženja s vladajućom strankom premijera Albina Kurtija. Oporba je izglasavanje ovog zakona postavila kao glavni uvjet za svoju podršku pri izboru novog predsjednika države, dok Kurti traži da se predsjednik izabere prvi. Ako se predsjednik ne izabere do ustavnog roka koji upravo istječe, parlament će se raspustiti i Kosovo čeka izlazak na nove izbore.

*uz korištenje AI-ja

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