Policija poziva građane koji imaju bilo kakvu informaciju o Elvisu Zahaneku ili su ga vidjeli nakon njegova nestanka da o tome obavijeste najbližu policijsku postaju ili nazovu broj 192
FOTO Nestao muškarac (54) u Slavoniji: 'Ima tetovažu suze na licu, ćelav je'. Jeste li ga vidjeli?
Policija traga za Elvisom Zahanekom (54), čiji je nestanak prijavljen u nedjelju, 28. lipnja. Kako je objavljeno u Nacionalnoj evidenciji nestalih osoba, udaljio se u nepoznatom smjeru iz Nove Ljeskovice, a potragu vodi Policijska uprava požeško-slavonska.
Elvis Zahanek rođen je 1972. godine u Dornbirnu u Austriji, hrvatski je državljanin s prebivalištem u Podgorju kraj Virovitice.
Visok je oko 170 centimetara, srednje je tjelesne građe, ima potpuno ćelavu glavu i plave oči. Posebni znakovi po kojima je prepoznatljiv su tetovaža u obliku suze na licu te potpuno istetovirana desna podlaktica.
Okolnosti nestanka zasad nisu poznate, a u evidenciji se navodi da se udaljio u nepoznatom pravcu.
Policija poziva građane koji imaju bilo kakvu informaciju o Elvisu Zahaneku ili su ga vidjeli nakon njegova nestanka da o tome obavijeste najbližu policijsku postaju ili nazovu broj 192. Informacije se mogu dostaviti i putem Nacionalne evidencije nestalih osoba.
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