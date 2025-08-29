Obavijesti

OBILNA KIŠA I GRMLJAVINA

FOTO Nevrijeme pogodilo veći dio Hrvatske, iz Slovenije stiže još kiše. Na snazi crveni alarm

Foto: DHMZ

Posebno su ugrožena područja uz Jadran, gdje se očekuju obilne oborine, dok se u Dalmaciji već bilježe slučajevi izraženog grmljavinskog nevremena

U petak je veći dio Hrvatske pogodilo izraženo grmljavinsko nevrijeme praćeno jakom kišom, ponajprije u priobalnim i južnim krajevima. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je crveno upozorenje za tri regije, što označava najvišu razinu opasnosti od vremenskih nepogoda.

Meteorolozi najavljuju da će dan obilježiti promjenjiva naoblaka, uz nestabilne vremenske uvjete i osjetno niže temperature u odnosu na prethodne dane. Kiša će biti mjestimična, no lokalno su mogući i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Posebno su ugrožena područja uz Jadran, gdje se očekuju obilne oborine, dok se u Dalmaciji već bilježe slučajevi izraženog grmljavinskog nevremena.

Na kopnu će puhati slab do umjeren jugozapadni i južni vjetar, dok će na Jadranu prevladavati umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. U trenucima jačih nestabilnosti moguć je i prolazno jak te olujan sjeverozapadni vjetar, osobito u priobalnim krajevima.

Temperature su znatno pale. Jutarnje se kreću između 14 i 18 °C na kopnu, te od 19 do 22 °C na Jadranu. Najviše dnevne temperature neće prelaziti 26 °C, a u većini krajeva očekuje se između 22 i 25 °C.

Građanima se savjetuje oprez, posebice u područjima pod crvenim meteoalarmom. Preporučuje se izbjegavanje boravka na otvorenom za vrijeme nevremena, kao i praćenje službenih meteoroloških izvješća i preporuka nadležnih službi. Vremenska nestabilnost nastavak je promjenjivog kraja ljeta, a meteorolozi najavljuju kako bi se slično vrijeme moglo zadržati i tijekom vikenda.

Kišovito i tmurno vrijeme očekuje nas i sutra. DHMZ je najavio mjestimičnu kišu, ali i izraženije pljuskove s grmljavinom.
