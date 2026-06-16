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FOTO Ni milijuni nisu pomogli: Trumpov bazen kod Lincolnova memorijala ponovno pozelenio

Iako je u obnovu uloženo više milijuna dolara, u bazenu Reflecting Pool ispred Lincolnova memorijala u Washingtonu ponovno su se pojavile alge
A view of the grassy area where a vandal wrote “8647” and the Lincoln Memorial Reflecting Pool
Posjetitelji koji su u nedjelju uživali u lijepom vremenu mogli su vidjeti radnike kako uklanjaju alge iz bazena koji je nedavno obnovljen po Trumpovu nalogu. U sklopu projekta obnovljena je površina bazena, a njegova je podloga obojena u nijansu koju Trump naziva "plavom bojom američke zastave". | Foto: Evan Vucci
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Posjetitelji koji su u nedjelju uživali u lijepom vremenu mogli su vidjeti radnike kako uklanjaju alge iz bazena koji je nedavno obnovljen po Trumpovu nalogu. U sklopu projekta obnovljena je površina bazena, a njegova je podloga obojena u nijansu koju Trump naziva "plavom bojom američke zastave". | Foto: Evan Vucci
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