FOTO Ni milijuni nisu pomogli: Trumpov bazen kod Lincolnova memorijala ponovno pozelenio

Iako je u obnovu uloženo više milijuna dolara, u bazenu Reflecting Pool ispred Lincolnova memorijala u Washingtonu ponovno su se pojavile alge
Posjetitelji koji su u nedjelju uživali u lijepom vremenu mogli su vidjeti radnike kako uklanjaju alge iz bazena koji je nedavno obnovljen po Trumpovu nalogu. U sklopu projekta obnovljena je površina bazena, a njegova je podloga obojena u nijansu koju Trump naziva "plavom bojom američke zastave".
| Foto: Evan Vucci
Posjetitelji koji su u nedjelju uživali u lijepom vremenu mogli su vidjeti radnike kako uklanjaju alge iz bazena koji je nedavno obnovljen po Trumpovu nalogu. U sklopu projekta obnovljena je površina bazena, a njegova je podloga obojena u nijansu koju Trump naziva "plavom bojom američke zastave". |
Foto: Evan Vucci
Posjetitelji koji su u nedjelju uživali u lijepom vremenu mogli su vidjeti radnike kako uklanjaju alge iz bazena koji je nedavno obnovljen po Trumpovu nalogu. U sklopu projekta obnovljena je površina bazena, a njegova je podloga obojena u nijansu koju Trump naziva "plavom bojom američke zastave".
| Foto: Evan Vucci
Reflecting Pool nalazi se ispred Lincolnova memorijala, jednog od najpoznatijih američkih spomenika. Upravo je na tom mjestu Martin Luther King Jr. 1963. godine održao svoj povijesni govor "I Have a Dream".
| Foto: Evan Vucci
Obnova bazena dio je šireg Trumpova plana preuređenja Washingtona. Među projektima koje je najavio nalaze se izgradnja nove plesne dvorane Bijele kuće vrijedne 400 milijuna dolara, postavljanje 76 metara visokog luka te uređenje nove promenade kod Lincolnova memorijala.
| Foto: Evan Vucci
Posebnu pažnju predsjednik je posvetio upravo Reflecting Poolu, koji smatra jednim od najprepoznatljivijih simbola američke prijestolnice.
| Foto: Jonathan Ernst
No, unatoč skupoj obnovi i novom izgledu, alge su se ponovno pojavile samo nekoliko tjedana prije obilježavanja 250. godišnjice američke neovisnosti.
| Foto: Jonathan Ernst
Foto Evan Vucci
Foto Evan Vucci
Foto Jonathan Ernst
Foto Jonathan Ernst
Foto Jonathan Ernst
Foto Jonathan Ernst
Foto Jonathan Ernst
Foto Jonathan Ernst
Foto Jonathan Ernst
Foto Jonathan Ernst
Foto Jonathan Ernst
Foto Jonathan Ernst
Foto Jonathan Ernst
Foto Jonathan Ernst
Foto Jonathan Ernst
Foto Jonathan Ernst
Foto Ken Cedeno
Foto Ken Cedeno
Foto Ken Cedeno
Foto Ken Cedeno