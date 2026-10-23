FOTO Nikad teža požarna sezona za vatrogasce: 'Trebamo odijela za sve više temperature'

Ovo je sigurno bila jedna od težih sezona otkad radim, kaže nam glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković opisujući protupožarnu sezonu. Požari na Braču, u Omišu i na drugim dijelovima obale pokazali su koliko se uvjeti u kojima se vatrogasci bore s vatrom mijenjaju i koliko se brzo tome mora prilagoditi cijeli sustav.

Pokretanje videa... VIDEO Gašenje požara u Zagrebu | Video: Vatrogasna postrojba Zagreb/Facebook

Klimatske promjene donijele su više temperature, suhu vegetaciju i uvjete u kojima se vatra širi brže i razvija veću temperaturu. Ove godine dodatni problem bila je i suha grmljavina, koja je uzrokovala neke od velikih požara. U Omišu je požar bio toliko snažan da je, prema Tucakovićevim riječima, na skali bio označen kao ljubičast. Izgorjele su kuće i automobili, vatrogasci su bili teško ozlijeđeni, a bilo je, nažalost, i ljudskih žrtava.

Koliko su se uvjeti promijenili, možda najbolje pokazuje iskustvo jednog od pilota kanadera. Tucaković prenosi kako mu je pilot rekao da je ranije na jednome mjestu bacao dvije vodene bombe, dok ih sad mora baciti čak devet.

To pokazuje da se vatrogasci više ne mogu oslanjati samo na dosadašnji način borbe s požarima. Uz gašenje, nužno je mijenjati način pripreme za požarnu sezonu, ali i samu opremu i taktiku na terenu.

- Ova sezona pokazala je da je ključno okrenuti se preventivi, čišćenju parcela i šuma te gradnji protupožarnih puteva. Vatrogastvo se mora prilagoditi i nabavom novih vozila manjih gabarita, ali i zaštitnom opremom koja može izdržati sve više temperature - ističe Tucaković dodajući kako se razmišlja i o novim vrstama zaštitnih odijela koja bi vatrogascima pružila veću sigurnost u ekstremnim uvjetima.

Milna: Izjave nakon sastanka kriznog stožera o stanju na požarištu na otoku Braču | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Sustav je ove godine na raspolaganju imao 34.830 dobrovoljnih i 4191 profesionalnog vatrogasca, 5217 vozila, 102 plovila i 46 dronova. Na priobalju djeluju četiri intervencijske vatrogasne postrojbe, 38 javnih vatrogasnih postrojbi, 1268 profesionalnih i 4566 dobrovoljnih vatrogasaca, a odobreno je i zapošljavanje do tisuću sezonskih vatrogasaca.

No ni više ljudi i opreme sami po sebi neće biti dovoljni ako se ne promijeni pristup. Prevencija mora početi, govori nam Tucaković, od održavanja zemljišta i šuma, prohodnih protupožarnih puteva i odgovornosti vlasnika parcela, preko lokalnih zajednica pa sve do države.

Tucaković upozorava da će zbog novih okolnosti biti potrebno uskladiti i mijenjati pojedine zakone, uključujući pitanje odgovornosti za neodržavanje protupožarnih puteva. O tome bi se trebalo raspravljati i na sjednicama koordinacije za sustav domovinske sigurnosti.

- U prevenciju moramo krenuti od osobne razine, preko lokalne zajednice do državne razine. Također, s time moramo krenuti već danas - poručuje Tucaković.

Požari kakve smo poznavali više nisu jedini s kojima se vatrogasci bore. Vatra je brža, temperatura je viša, a posljedice su, kako smo mogli vidjeti i ove godine, sve razornije.