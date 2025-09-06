Obavijesti

News

Komentari 1
A STIŽU NOVI PROSVJEDI

FOTO Noć kaosa u Novom Sadu: Priveli 42 ljudi na prosvjedu

Piše HINA,
Čitanje članka: 3 min
FOTO Noć kaosa u Novom Sadu: Priveli 42 ljudi na prosvjedu
Foto: Milan Maricic

Vučić je optužio prosvjednike da žele "okupirati sveučilište u Novom Sadu" i da "ugrožavaju stabilnost i sigurnost Srbije".

Četrdesetdvoje ljudi privedeno je u petak navečer nakon prosvjeda u Novom Sadu koji je policija rastjerala suzavcem, objavilo je u subotu srbijansko ministarstvo unutarnjih poslova.

Prosvjed, na kojem su se okupile tisuće ljudi koji se protive nacionalističkom predsjedniku Aleksandru Vučiću, novi je u nizu prosvjeda organiziranih širom zemlje od pada betonske nadstrešnice na kolodvoru u Novom Sadu u studenom prošle godine pri čemu je poginulo 16 ljudi, prenosi Afp.

Prosvjednici, koje predvode studenti, kritiziraju propuste u izgradnji povezane s korupcijom i traže transparentnu istragu.

Sukob građana i policije ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Sukob građana i policije ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Sukob građana i policije ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu
33
Foto: Milan Maricic

Od svibnja traže i raspisivanje prijevremenih izbora, što Vučić, na vlasti od 2014., i ponovno izabran 2022. na mandat od pet godina, ne želi, tvrdeći da je riječ o stranoj uroti da ga se sruši s vlasti.

U petak navečer, 13 policajaca ozlijeđeno je u napadu prosvjednika i privedeno je 42 ljudi, rekao je ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić za javnu televiziju RTS.

Prosvjednici su napali policiju ispred Filozofskog fakulteta kamenjem, bakljama i šipkama, dodao je, kritizirajući "šokantno i očito planirano" nasilje koje se želi iskoristiti kao "političko gorivo radi raspirivanja tenzija".

VIŠE UHIĆENIH Policija silom razbila prosvjed u Novom Sadu. Vučić: Policajci su napadnuti, 11 je ozlijeđenih
Policija silom razbila prosvjed u Novom Sadu. Vučić: Policajci su napadnuti, 11 je ozlijeđenih

Dugo mirni, prosvjedi su zadnjih mjeseci postali nasilni zbog, po prosvjednicima, zbog snažne represije policije i pristaša vlade.

Na prosvjedu u petak u Novom Sadu prosvjednici su bacali kamenje na policiju koja je odgovorila suzavcem i šok granatama, po izvjestitelju AFP-a. 

Vučić je optužio prosvjednike da žele "okupirati sveučilište u Novom Sadu" i da "ugrožavaju stabilnost i sigurnost Srbije".

U zemlji se u nedjelju očekuju provladini prosvjedi.

Pod pritiskom ulice zadnjih mjeseci, vlada je rekonstruirana, premijer je smijenjen, a nekoliko bivših ministara je uhićeno i optuženo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Užas na istoku Hrvatske. Dječak (13) pokušao je silovati majku svog prijatelja: 'Izvadio je nož'
HOROR U SLAVONIJI

Užas na istoku Hrvatske. Dječak (13) pokušao je silovati majku svog prijatelja: 'Izvadio je nož'

Neće biti procesuiran jer nema 14 godina i ne može kazneno odgovarati
Užas u Zagrebu: Tijekom poroda blizanaca preminulo dijete u stanu, uhitili Austrijanku (69)
KAZNENO PRIJAVILI PRIMALJU

Užas u Zagrebu: Tijekom poroda blizanaca preminulo dijete u stanu, uhitili Austrijanku (69)

Austrijansku su prijavili za nesavjesno liječenje, nakon što je tijekom poroda blizanaca u stanu preminulo jedno dijete. Žena je bila u stanu u svojstvu ovlaštene primalje
VIDEO Lažni policajci u Zagrebu oteli ženi čak 20.000 eura, kod auta su ih dočekali specijalci!
PALA BANDA

VIDEO Lažni policajci u Zagrebu oteli ženi čak 20.000 eura, kod auta su ih dočekali specijalci!

Zasad su uhićena tri prevaranta, a za četvrtim tragaju. Osim novca, zaplijenili su im, više mobitela, odjeću, policijske značke nalik na prave, ali i pištolj te drogu i opremu za preprodaju konoplje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025