FOTO Notornog desničara Keleminca opet privela policija

Nakon neuspjelog prosvjeda ispred stana roditelja Borisa Dežulovića, Dražen Keleminec sa svojim je pristašama ponovno pokušao doći u Glagoljašku ulicu, piše Dalmatinski portal.

Policija im je taj puta zabranila prolaz, a oni su uvrede dobacivali iza ograde. Zbog zabrane su kazneno prijavili načelnika splitske policije Marka Srdarevića zbog zabrane.

Foto: Dalmatinski portal

I danas su krenuli s istim ciljem, ali već je policija postavila ograde. Okupljat su se počeli na Pazaru, pa su preko Radunice došli do početka Glagoljaške.

Foto: Dalmatinski portal

Keleminec je držao govor, prozivao i vrijeđao nagrađivanog hrvatskog novinara, kao i dio policije. Zaustavila ga je interventna policija kada je krenuo preko ograde.