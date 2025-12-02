FOTO Nova regulacija prometa na Slavonskoj: 'Vozači trube ako netko pokuša skrenuti lijevo...'

Ugrađeno je oko 3000 m² nove ceste, postavljeno je stotinjak novih prometnih znakova i ploča, više od 300 metara montažnih rubnjaka za dodatnu sigurnost i jasnu podjelu prometnih traka, dok su tri raskrižja dobila nove signalne planove kako bi se osigurala što bolja protočnost prometa. Uz to, iscrtano je i oko 5 km linija vođenja prometa u sklopu privremene regulacije prometa, navode iz Grada. | Foto: Veronika Miloševski/24sata