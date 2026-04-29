PUTIN OPET UDARA PO CIVILIMA
FOTO NOVI BRUTALAN UDAR Rusi žestoko napali Ukrajinu: Pogođene zgrade, ima mrtvih...
Rusija je tijekom noći lansirala novi veliki napad na Ukrajinu. Ukrajinska vojska javlja kako su oborili 154 od 171 drona kojeg su lansirali Rusi, pogođeno je deset lokacija širom zemlje... Pogođeni su i stambeni objekti, na ruskom udaru bile su regije Harkiv, Žitomir, Odesa, Kijev, Zaporižja, Sumi.. Kako piše Kyiv Independent, najmanje pet ljudi je ubijeno, a njih 23 ranjeno, u ruskim napadima na Ukrajinu tijekom zadnja 24 sata...