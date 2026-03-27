FOTO Nuklearni div u Hrvatskoj: Najmoćniji brod SAD-a s 2600 ljudi dolazi u splitsku luku

Najmoderniji američki nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford napustio je u četvrtak ujutro američku bazu u Souda Bay na Kreti i zaputio se prema Hrvatskoj, gdje bi u splitskoj luci trebali biti obavljeni opsežniji popravci nakon požara koji je izbio ranije ovoga mjeseca. Riječ je o jednom od najmoćnijih i tehnološki najnaprednijih ratnih brodova na svijetu, a njegov dolazak na Jadran odvija se u osjetljivom geopolitičkom trenutku obilježenom rastućim napetostima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.