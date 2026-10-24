FOTO Tisuće uhićenih diljem Francuske, sve je više nasilja

Francuski ministar unutarnjih poslova rekao je da ako su neke trgovine i poslovni prostori u subotu bili meta vandalizma i pljački, "razmjeri bili znatno manji" nego tjedan dana ranije
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Francuska policija uhitila je u subotu "gotovo 1000" ljudi tijekom prosvjeda diljem zemlje, pri čemu su se policajci suočili s "iznimno visokom razinom nasilja" ekstremista odjevenih u crno, izjavio je ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez.
| Foto: Hannah McKay
Francuska policija uhitila je u subotu "gotovo 1000" ljudi tijekom prosvjeda diljem zemlje, pri čemu su se policajci suočili s "iznimno visokom razinom nasilja" ekstremista odjevenih u crno, izjavio je ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez. |
Foto: Hannah McKay
Francuska policija uhitila je u subotu "gotovo 1000" ljudi tijekom prosvjeda diljem zemlje, pri čemu su se policajci suočili s "iznimno visokom razinom nasilja" ekstremista odjevenih u crno, izjavio je ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez.
| Foto: Hannah McKay
Iako su prosvjedi zbog troškova života u gradovima "prošli dobro", skupine "ekstremne ljevice" počele su bacati predmete i pirotehnička sredstva prema policiji kako bi izazvale sukobe, rekao je ministar novinarima.
| Foto: Abdul Saboor
Dvoje ljudi je "teško ozlijeđeno" - jedan u gradu Toulouseu, gdje su 20-godišnjaku navodno razneseni prsti, a drugi u Clermont-Ferrandu, kazao je. Nije iznio detalje ni o jednom od tih slučajeva.
| Foto: Abdul Saboor
Nunez je usporedio subotnje brojke s onima od prije tjedan dana, kada je prvi val nacionalnih prosvjeda zbog troškova života prerastao u ulično nasilje, pri čemu su opljačkane stotine trgovina, a uhićeno je 2700 ljudi.
| Foto: Pedro Nunes
Rekao je da je u subotu zabilježeno gotovo 1000 uhićenja. Također je rekao da su, iako su neke trgovine i poslovni prostori u subotu bili meta vandalizma i pljački, "razmjeri bili znatno manji" nego tjedan dana ranije, te je naglasio da su trgovački centri ovaj put bili dobro zaštićeni.
| Foto: Abdul Saboor
U Parizu, gdje je glavni prosvjed protekao uglavnom mirno, ali je nakon razilaženja okupljenih došlo do sukoba s policijom, Nunez je izjavio da se "nekoliko tisuća radikalnih aktivista okupilo na začelju povorke, uključujući oko 500 pojedinaca koji su identificirani kao izgrednici".
| Foto: Abdul Saboor
Sukobi koji su potom uslijedili u glavnom gradu trajali su oko dva sata, rekao je.
| Foto: Abdul Saboor
Ministar je dodao da su u južnim gradovima Cannesu i Montpellieru vlasti "prvi put" primijetile aktiviste krajnje desnice koji su tražili sukobe s "ultra lijevim militantima" ili su tvrdili da su ondje kako bi zaštitili poslovne prostore.
| Foto: Abdul Saboor
Sve u svemu, rekao je Nunez, današnji ishod čini se "pozitivnijim" nego prije tjedan dana. Na ulicama je bilo više policajaca koji su djelovali brže, provodili više provjera uoči prosvjeda te bolje štitili poslovne objekte.
| Foto: Abdul Saboor
Vlasti će tijekom noći i u nedjelju ostati u stanju "visoke pripravnosti", dodao je.
| Foto: Manon Cruz
Ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je da je u prosvjedima diljem zemlje sudjelovalo 410.000 ljudi, dok sindikati tvrde da je stvaran broj dvostruko veći.
| Foto: Lisi Niesner
Foto Manon Cruz
Foto Hannah McKay
Foto Lisi Niesner
Foto Hannah McKay
Foto Hannah McKay
Foto Hannah McKay
Foto Pedro Nunes
Foto Hannah McKay
Foto Hannah McKay
Foto Hannah McKay
Foto Hannah McKay
Foto Dylan Martinez
Foto Dylan Martinez
Foto Dylan Martinez
Foto Pedro Nunes
Foto Hannah McKay
Foto Hannah McKay
Foto Hannah McKay
Foto Hannah McKay
Foto Dylan Martinez
Foto Dylan Martinez
Foto Pedro Nunes
Foto Hannah McKay
Foto Pedro Nunes
Foto Hannah McKay
Foto Hannah McKay
Foto Hannah McKay
Foto Hannah McKay
Foto Hannah McKay
Foto Dylan Martinez
Foto Hannah McKay
Foto Dylan Martinez
Foto Dylan Martinez
Foto Dylan Martinez
Foto Dylan Martinez
Foto Dylan Martinez
Foto Hannah McKay
Foto Manon Cruz
Foto Manon Cruz
Foto Hannah McKay
Foto Hannah McKay
Foto Pedro Nunes
Foto Pedro Nunes
Foto Pedro Nunes
Foto Pedro Nunes
Foto Manon Cruz
Foto @Drakeoz_G via X
Foto Manon Cruz