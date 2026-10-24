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FOTO Tisuće uhićenih diljem Francuske, sve je više nasilja

Francuski ministar unutarnjih poslova rekao je da ako su neke trgovine i poslovni prostori u subotu bili meta vandalizma i pljački, "razmjeri bili znatno manji" nego tjedan dana ranije
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Second nationwide day of protests against the cost of living in France
Francuska policija uhitila je u subotu "gotovo 1000" ljudi tijekom prosvjeda diljem zemlje, pri čemu su se policajci suočili s "iznimno visokom razinom nasilja" ekstremista odjevenih u crno, izjavio je ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez. | Foto: Hannah McKay
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Francuska policija uhitila je u subotu "gotovo 1000" ljudi tijekom prosvjeda diljem zemlje, pri čemu su se policajci suočili s "iznimno visokom razinom nasilja" ekstremista odjevenih u crno, izjavio je ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez. | Foto: Hannah McKay
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