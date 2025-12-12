Obavijesti

Galerija

Komentari 0
OČUVANJE MIRA

FOTO Obilježili 30 godina od Dejtonskog sporazuma: SAD i dalje ključan akter mira u BiH

Dejtonski sporazum osigurava mir u Bosni i Hercegovini već 30 godina, a ključnu ulogu u izradi sporazuma i svemu što mu je prethodilo odigrale su Sjedinjene Američke Države, istaknuli su sudionici panela u organizaciji Ministarstva vanjskih i europskih poslova u petak u Zagrebu.
Me?unarodna konferencija 30. godina nakon Daytona
Dogovor je postignut u studenome 1995. u zračnoj bazi Wright-Patterson u Ohiu, a Dejtonski sporazum, službenog naziva Opći okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini, potpisali su tadašnji hrvatski predsjednik Franjo Tuđman, predsjednik BiH Alija Izetbegović i srbijanski predsjednik Slobodan Milošević u Parizu 14. prosinca 1995. | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
1/51
Dogovor je postignut u studenome 1995. u zračnoj bazi Wright-Patterson u Ohiu, a Dejtonski sporazum, službenog naziva Opći okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini, potpisali su tadašnji hrvatski predsjednik Franjo Tuđman, predsjednik BiH Alija Izetbegović i srbijanski predsjednik Slobodan Milošević u Parizu 14. prosinca 1995. | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025