FOTO Objavljene slike uhićenog ubojice Charlieja Kirka: Na metke ugravirao 'O bella ciao'

Osumnjičeni za ubojstvo Charlieja Kirka, koji je identificiran kao Tyler Robinson (22), uhićen je, potvrdio je šef FBI-ja Kesh Patel na zajedničkoj presici s guvernerom Utaha Spencerom Coxom.

Ured guvernera Utaha objavio je njegove fotografije nakon uhićenja.

Guverner Utaha Spencer Cox potvrdio je na presici da je uhićen Tyler Robinson

Cox je rekao da je član Robinsonove obitelji sinoć kontaktirao obiteljskog prijatelja kojem je priznao da je on odgovoran za pucnjavu. Prijava je zatim proslijeđena šerifovu uredu u okrugu Washington i FBI-u.

Tyler Robinson "postao je politički angažiraniji posljednjih godina", rekao je jedan član obitelji, prema riječima guvernera Utaha Spencera Coxa. I na neispaljenim mecima pronađene su poruke: Hej fašistu! Uhvati ovo!, O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, Ako ovo čitaš, gay si. LMAO...

Šerif Mike Smith izjavio je da je riječ o “opsežnoj, složenoj i vrlo, vrlo brzoj istrazi”. Naglasio je da je istraga bila izuzetno zahtjevna, ali je pohvalio razinu suradnje u ovom slučaju te zahvalio javnosti. Dodao je da je policiji, kao i Kirkovoj obitelji, potrebna podrška i molitve u ovom teškom razdoblju.

Više pročitajte OVDJE.