33. GODIŠNJICA VRO MASLENICA

FOTO Od Zadra do Maslenice: Pogledajte impresivnu kolonu motora za hrvatske heroje...

Zadar je danas ponovno pokazao koliko snažno čuva uspomenu na jednu od najvažnijih vojno–redarstvenih operacija u Domovinskom ratu. U 11 sati s obale kneza Branimira prema Maslenici krenuo je tradicionalni moto defile „Od mosta do mosta“, koji svake godine organizira Moto klub Beštije uz potporu brojnih prijateljskih moto klubova iz cijele Zadarske županije.
Zadar: Moto defile Zadar - Maslenički most koji je održan povodom obilježavanja 33. obljetnice VRO Maslenica
Defile je postao simbol zajedništva, poštovanja i zahvalnosti prema hrvatskim braniteljima koji su sudjelovali u operaciji Maslenica. | Foto: Sime Zelic/PIXSELL
