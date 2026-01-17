FOTO Od Zadra do Maslenice: Pogledajte impresivnu kolonu motora za hrvatske heroje...

Zadar je danas ponovno pokazao koliko snažno čuva uspomenu na jednu od najvažnijih vojno–redarstvenih operacija u Domovinskom ratu. U 11 sati s obale kneza Branimira prema Maslenici krenuo je tradicionalni moto defile „Od mosta do mosta“, koji svake godine organizira Moto klub Beštije uz potporu brojnih prijateljskih moto klubova iz cijele Zadarske županije.
Defile je postao simbol zajedništva, poštovanja i zahvalnosti prema hrvatskim braniteljima koji su sudjelovali u operaciji Maslenica.
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Vojno–redarstvena operacija Maslenica, započeta 22. siječnja 1993. godine u ranim jutarnjim satima pod kodnim nazivom „Gusar“, označila je prijelomni trenutak u obrani Hrvatske.
Uspješnim djelovanjem hrvatskih snaga oslobođeni su ključni dijelovi zadarskog zaleđa i Ravnih kotara, ponovno je uspostavljena kopnena povezanost sjevera i juga zemlje te je vraćeno povjerenje u konačnu hrvatsku pobjedu.
Maslenica je ostala trajni simbol odlučnosti, hrabrosti i strateške snage hrvatskih branitelja.
Ovogodišnje obilježavanje obljetnice traje od 17. siječnja do početka ožujka, a obuhvaća širok program duhovnih, komemorativnih, sportskih, kulturnih i znanstvenih događanja.
Program se održava na području Zadra, Ravnih kotara, Novigrada, Maslenice, Kašića, Škabrnje i šireg zadarskog područja, čime se dodatno naglašava važnost operacije za cijelu regiju.
Središnji dio programa održat će se 21. i 22. siječnja, kada će se građani, braniteljske udruge, predstavnici institucija i brojni posjetitelji ponovno okupiti kako bi odali počast herojima Maslenice i podsjetili na značaj pobjedničke operacije koja je promijenila tijek Domovinskog rata.
Moto defile koji je danas krenuo iz Zadra još jednom je potvrdio da se sjećanje na Maslenicu njeguje s ponosom, zahvalnošću i dubokim poštovanjem prema žrtvi hrvatskih branitelja.
