FOTO Od Zadra do Maslenice: Pogledajte impresivnu kolonu motora za hrvatske heroje...

Središnji dio programa održat će se 21. i 22. siječnja, kada će se građani, braniteljske udruge, predstavnici institucija i brojni posjetitelji ponovno okupiti kako bi odali počast herojima Maslenice i podsjetili na značaj pobjedničke operacije koja je promijenila tijek Domovinskog rata. | Foto: Sime Zelic/PIXSELL