FOTO Odali počast stradalima: Uoči obilježavanja Oluje vijenci i svijeće položeni u nizu gradova
Uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja danas su u Zagrebu, Splitu i Šibeniku položeni vijenci i zapaljene svijeće u znak sjećanja na poginule, nestale i umrle hrvatske branitelje. U Zagrebu je počast odalo izaslanstvo Grada Zagreba na Mirogoju, predvođeno Tomaševićem, dok je u Splitu obilježavanje započelo polaganjem vijenaca na Lovrincu i u Parku hrvatskih branitelja te misom zahvalnicom. U Šibeniku su vijenci položeni kod Središnjeg križa na gradskom groblju Kvanj i kod Spomen-obilježja na Baldekinu. Obilježavanja su održana uoči središnje proslave 31. obljetnice VRO Oluja koja će se u srijedu održati u Kninu.