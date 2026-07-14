FOTO ODJEKIVALE EKSPLOZIJE Gori kod Čakovca, zapalila se hala: 'Zatvorite vrata i prozore!'

Stožer civilne zaštite Međimurske županije na preporuku Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije zbog velike količine dima uzrokovane požarom u Pribislavcu preporučuje građanima pridržavanje preventivnih mjera radi smanjenja izloženosti dimu. Građanima se preporučuje zatvoriti prozore i vrata te, prema mogućnostima, izbjegavati nepotreban boravak na otvorenom u područjima zahvaćenima dimom. Posebna preporuka odnosi se na djecu, starije osobe i kronične bolesnike kojima se savjetuje dodatni oprez i smanjenje izloženosti dimu. - Sve raspoložive vatrogasne snage nalaze se na terenu te provode aktivnosti gašenja požara i prate situaciju na požarištu. Istodobno se prati utjecaj situacije na kvalitetu zraka, a nadležne službe provode potrebne aktivnosti. O svim daljnjim informacijama i eventualnim novim preporukama javnost će biti pravodobno obaviještena - izvijestio je Stožer. | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL