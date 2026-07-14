FOTO ODJEKIVALE EKSPLOZIJE Gori kod Čakovca, zapalila se hala: 'Zatvorite vrata i prozore!'
"Požar je izbio u Pribislavcu oko 16:20 u Industrijskoj ulici. Blokirane su ceste koje vode do firme", kazali su nam iz policije o velikom požaru koji je izbio nedaleko od Čakovca. Čitatelj 24sata tvrdi da gori hala... "Čuju se eksplozije, vidi se veliki dim i jako se osjeti smrad plastike. Tu je puno vatrogasaca, a unutra navodno ima i puno plastike "...
"Požar je izbio u Pribislavcu oko 16:20 u Industrijskoj ulici. Blokirane su ceste koje vode do firme", kazali su nam iz policije o velikom požaru koji je izbio nedaleko od Čakovca. Čitatelj 24sata tvrdi da gori hala... "Čuju se eksplozije, vidi se veliki dim i jako se osjeti smrad plastike. Tu je puno vatrogasaca, a unutra navodno ima i puno plastike "... | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL