FOTO Oglasili upozorenja za cijeli Jadran: Jako jugo stvara probleme, more se izlijeva...

Narančasto upozorenje, koje označava da je vrijeme opasno, izdao je DHMZ za srijedu, 28. siječnja, za splitsku i riječku regiju. Za splitsku regiju na snazi su upozorenja zbog udara vjetra, kiše i grmljavinskih nevremena, u riječkoj zbog udara vjetra i kiše. Narančasto upozorenje zbog vjetra na snazi je i za cijelu obalnu Hrvatsku.
Vodice: Jako jugo na rivi
