FOTO Oglasili upozorenja za cijeli Jadran: Jako jugo stvara probleme, more se izlijeva...

"Promjenljivo oblačno s mjestimičnom kišom uglavnom na Jadranu i krajevima uz njega, a još u noći te rano ujutro i drugdje. U najvišem gorju moguć je i snijeg. Vjetar slab, popodne i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu će umjeren južni vjetar i jugo, još na krajnjem jugu rano ujutro i jako, već tijekom prijepodneva okretati na sjeverac i buru. Najniža temperatura zraka od 1 do 6, na moru između 6 i 11 °C. Najviša dnevna od 4 od 9, duž obale te mjestimice na istoku Hrvatske od 10 i 15 °C", stoji u prognozi DHMZ-a za četvrtak, 29. siječnja. | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL