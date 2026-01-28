FOTO Oglasili upozorenja za cijeli Jadran: Jako jugo stvara probleme, more se izlijeva...

Narančasto upozorenje, koje označava da je vrijeme opasno, izdao je DHMZ za srijedu, 28. siječnja, za splitsku i riječku regiju. Za splitsku regiju na snazi su upozorenja zbog udara vjetra, kiše i grmljavinskih nevremena, u riječkoj zbog udara vjetra i kiše. Narančasto upozorenje zbog vjetra na snazi je i za cijelu obalnu Hrvatsku.
| Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
|
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
| Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Dubrovačka, kninska i gospićka regija su pod žutim upozorenjem, za unutrašnjost Hrvatske nema upozorenja.
| Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Fotoreporteri Pixsella zabilježili su jake udare juga u Splitu i u Vodicama, more se izlijeva i na obalu...
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Ali već u četvrtak stiže nam smirenje. Nema meteoalarma, osvanut će i sunce...
| Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
"Promjenljivo oblačno s mjestimičnom kišom uglavnom na Jadranu i krajevima uz njega, a još u noći te rano ujutro i drugdje. U najvišem gorju moguć je i snijeg. Vjetar slab, popodne i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu će umjeren južni vjetar i jugo, još na krajnjem jugu rano ujutro i jako, već tijekom prijepodneva okretati na sjeverac i buru. Najniža temperatura zraka od 1 do 6, na moru između 6 i 11 °C. Najviša dnevna od 4 od 9, duž obale te mjestimice na istoku Hrvatske od 10 i 15 °C", stoji u prognozi DHMZ-a za četvrtak, 29. siječnja.
| Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
A evo kakvo vrijeme nas čeka za kraj siječnja i početak veljače... "Na sjeveru unutrašnjosti idući će dani većinom biti oblačni, ponegdje i uz maglu. Sunčanih razdoblja bit će najvjerojatnije u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Dalmacije gdje povremeno valja računati na malo kiše i susnježice. Na Jadranu djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Do subote će slaba kiša padat gdjegod na otvorenom moru te prema jugu. Vjetar slab, u nedjelju i umjeren sjeveroistočni. Na moru bura, podno Velebita u petak i jaka, te sjeverozapadnjak, no u subotu vjetar većinom slab. Temperatura zraka bez izražene promjene", pišu iz DHMZ-a.
| Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
"U većem dijelu zemlje kolnici su mokri ili vlažni i skliski. Zbog mjestimice obilnijih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Upozoravamo na moguće odrone, osobito na cestama u gorskim predjelima i duž Jadranske magistrale. U priobalju puše jako do olujno jugo (u prekidu su pojedine trajektne, katamaranske i brodske linije", pišu iz HAK-a...
| Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Zbog jakog juga u Splitu se prevrnula mala jedrilica, iz policije nam kažu kako nisu imali dojavu...
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL