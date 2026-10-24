Obavijesti

News

Komentari 0
SANACIJE I DALJE TRAJU

FOTO Oluja pogodila Njemačku, ogromne štete, ima ozlijeđenih

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
FOTO Oluja pogodila Njemačku, ogromne štete, ima ozlijeđenih
Foto: Eric Baradat
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Dvije su osobe teško ozlijeđene u petak poslijepodne kada je nalet vjetra srušio konstrukciju u blizini tržnice u gradu Nastattenu, zapadno od Frankfurta

Prva jesenska oluja koja je ove godine pogodila Njemačku uzrokovala je materijalnu štetu i ozljede na zapadu i jugozapadu zemlje, dok se radovi na čišćenju i sanaciji nastavljaju u subotu ujutro. Vatrogasci i policajci uklanjaju srušena stabla i granje, dok su stanovnici u nekim područjima privremeno ostali bez struje.

Dvije su osobe teško ozlijeđene u petak poslijepodne kada je nalet vjetra srušio konstrukciju u blizini tržnice u gradu Nastattenu, zapadno od Frankfurta. Jedna je osoba helikopterom prebačena u bolnicu i nalazi se u kritičnom stanju, priopćila je policija.

Brighton’s West Pier further damaged during Storm Austen, in Brighton Storm Austen in Newhaven, Britain Storm Austen in Newhaven, Britain
5
Foto: Toby Melville

Na biciklista je u gradu Seligenstadtu, jugoistočno od Frankfurta, pala grana stabla te su ga morali oslobađati vatrogasci.

Pješak kojeg je pogodio reklamni pano u gradu Lebachu lakše je ozlijeđen.

AUSTEN OSTAVLJA PUSTOŠ VIDEO Oluja sije kaos, stotine tisuća Engleza i Francuza bez struje, a dolazi im nova oluja
VIDEO Oluja sije kaos, stotine tisuća Engleza i Francuza bez struje, a dolazi im nova oluja

Željeznički je promet također bio pogođen, a putnici su izvijestili o "golemim iskrama" kada je objekt udario u nadzemne vodove na glavnom kolodvoru u Karlsruheu.

Vlak na duge relacije koji je prevozio 280 putnika morala je vući dizelska lokomotiva zbog oštećenja nadzemnih vodova u blizini zapadnog grada Aachena. Srušena stabla također su blokirala pruge u blizini Neussa i u Stuttgartu.

Predviđa se da će se oluja Austen u subotu pomaknuti prema Danskoj i Baltičkom moru, no očekuje se da će još jedna oluja pogoditi dijelove Njemačke tijekom noći i mogla bi donijeti obilnu kišu, navodi Njemačka meteorološka služba.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
DAN UOČI IZBORA Srbija pred rekordnom izlaznošću? 'Moglo bi glasati više ljudi nego ikad'
PRATITE UŽIVO:

DAN UOČI IZBORA Srbija pred rekordnom izlaznošću? 'Moglo bi glasati više ljudi nego ikad'

Najneizvjesniji parlamentarni izbori dosad! Srbija u nedjelju izlazi na parlamentarne izbore koji bi mogli označiti kraj dugogodišnje vlasti Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke (SNS). Prema predizbornim anketama, utrka između vladajuće liste i studentskog pokreta vrlo je neizvjesna.
Gori Orlovo gnijezdo, Hrvatica koja živi u blizini: 'Vatrogasci stalno dolaze, požar je velik...'
izgradili ga nacisti

Gori Orlovo gnijezdo, Hrvatica koja živi u blizini: 'Vatrogasci stalno dolaze, požar je velik...'

Kako se približavaš vatra izgleda još veća i jasnije se vidi koliko je požar ozbiljan, opisala nam je čitateljica....
Ovo su rezultati Eurojackpota
IZVUKLI VISOKIH 5+1

Ovo su rezultati Eurojackpota

Provjerite rezultate 85. kola Eurojackpota od 23.10.2026. godine. Saznajte izvučene brojeve, dobitne kombinacije i iznose dobitaka u Hrvatskoj i Europi.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026