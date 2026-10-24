FOTO Oluja pogodila Njemačku, ogromne štete, ima ozlijeđenih

Prva jesenska oluja koja je ove godine pogodila Njemačku uzrokovala je materijalnu štetu i ozljede na zapadu i jugozapadu zemlje, dok se radovi na čišćenju i sanaciji nastavljaju u subotu ujutro. Vatrogasci i policajci uklanjaju srušena stabla i granje, dok su stanovnici u nekim područjima privremeno ostali bez struje.

Dvije su osobe teško ozlijeđene u petak poslijepodne kada je nalet vjetra srušio konstrukciju u blizini tržnice u gradu Nastattenu, zapadno od Frankfurta. Jedna je osoba helikopterom prebačena u bolnicu i nalazi se u kritičnom stanju, priopćila je policija.

Na biciklista je u gradu Seligenstadtu, jugoistočno od Frankfurta, pala grana stabla te su ga morali oslobađati vatrogasci.

Pješak kojeg je pogodio reklamni pano u gradu Lebachu lakše je ozlijeđen.

Željeznički je promet također bio pogođen, a putnici su izvijestili o "golemim iskrama" kada je objekt udario u nadzemne vodove na glavnom kolodvoru u Karlsruheu.

Vlak na duge relacije koji je prevozio 280 putnika morala je vući dizelska lokomotiva zbog oštećenja nadzemnih vodova u blizini zapadnog grada Aachena. Srušena stabla također su blokirala pruge u blizini Neussa i u Stuttgartu.

Predviđa se da će se oluja Austen u subotu pomaknuti prema Danskoj i Baltičkom moru, no očekuje se da će još jedna oluja pogoditi dijelove Njemačke tijekom noći i mogla bi donijeti obilnu kišu, navodi Njemačka meteorološka služba.