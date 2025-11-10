Umjetnik Vlaho Bupić oslikao je stražarnice u Konavlima motivima superjunaka Cvijetam u sklopu projekta 'Budi kao Cvijeto'
HVALEVRIJEDAN PROJEKT PLUS+
FOTO 'Oslikao sam stražarnice iz rata, da mladi nauče koliko su nam vrijedne pčele i priroda...'
Čitanje članka: 2 min
Na putu od Dubrovnika prema Cavtatu, a potom prema mjestu u vrhu Konavoskih brda, Stravči, pogled s uzvisine proteže se na aerodrom u Čilipima. Dio je ovo Konavoskih brda tek s rijetkim naseljima, razglednica koja u svijet šalje sasvim drugačiju sliku od gužve na dubrovačkim ulicama.
