FOTO Otpad u jamama ugrožava nam pitku vodu: 'Ljudi misle da je on nestao ako ga ne vide...'

Red komunalnog otpada, pa red strvina, starih peći, akumulatora. Pa još malo vreća smeća i nakupilo se oko 80 kubnih metara smeća, koje su preko ruku speleologa izvučene iz Jame na Paljetini na području Žumberačke gore. No tad nije bio kraj akcije čišćenja, već su speleolozi “karlovačke Osmice” naletjeli na školjku Fiće, crvenog automobila koji je trunuo u jami. Ispod njega skriva se još barem 100 kubnih metara smeća.

Otkrio nam je to Damir Basara, tajnik Društva za planinarenje, istraživanje i očuvanje prirodoslovnih vrijednosti Osmica. On je jedan od voditelja akcije čišćenja koju provode u suradnji s Parkom prirode Žumberak - Samoborsko gorje i Udrugom Hyla. Naime, samo su tijekom studenoga i prosinca 2025. u potpunosti od otpada očišćene špilja Dolača, špilja Židovske kuće, Jama na brdu, Znetva na Velikom Lomniku i Jama u Maloj gori. U jami Palovici i Jami na Paljetini zbog velikih količina ubačenog otpada proces uklanjanja otpada iz podzemlja je tek započeo te će se nastaviti do 2029. Sad je izvađeno više od 18 tona otpada, od ukupno 24,5 tona otkad je počeo projekt Čiste jame - pitka voda.

- Cilj je očistiti 23 speleološka objekta. Dosad smo očistili njih 11, a sve preko projekta kojeg financiraju Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i PP Žumberak - Samoborsko gorje - rekao nam je Basara.

Dodao je kako su sve te jame nalaze na uglavnom zaraslim šumskim područjima. Do njih je danas nešto teže doći nego prije kad su šumski putevi na tom području bili prohodniji.

- Ljudi su nekad sami zbrinjavali taj otpad, uglavnom do kraja 80-ih dok se sustavno nije krenuo rješavati problem smeća. Žumberak je zahvalan za čišćenje jer nije bio zahvaćen ratnim zbivanjima, odnosno ondje nisu odbacivali razna minsko-eksplozivna sredstva kao u Lici i drugim mjestima - kaže Basara.

No da je i dalje potrebno utjecati na stanovnike, govori i posljednja objave inicijative Čisto podzemlje, koje je na razini države pokrenulo pitanje čišćenje otpada iz podzemlja.

- Jednu jamu su stanovnici oduvijek koristili kao smetlište čak i nakon što im je kod ulaza postavljen kontejner. Kada su speleolozi posljednji puta posjetili ovaj objekt 2004. kraj ulaza je bila ostavljena metla kojom su stanovnici otpad rasipan oko ulaza pometali u jamu - navode iz Čistog podzemlja.

Za vađenje takvog otpada, koji sustavno truje podzemne vode, Basara pojašnjava kako je višestruko teže od samog ubacivanja.

- Sve radimo u odijelima, s maskama i rukavicama. Da bi se čovjek spustio u jamu, mora biti educirani speleolog. Često čistimo sa samih vertikala, zapravo svaka jama je posebna i nema univerzalnog rješenja. Znamo samo da otpad mora van - kaže Basara.

Za to im služe velike vreće u koje ručno sve trpaju, jer u podzemlje strojevi ne mogu. Vreće potom vade van uz pomoć užeta, a ako postoji prilika, u tome im pomažu i dizalice. Sve se razvrstava na licu mjesta, a potom sve odvoze tvrtke za zbrinjavanje.

- Projektom je propisano koliko kada vadimo smeća, jer svaki komad koji se zbrine, mora imati papir da ne bi završio negdje drugdje. Puno je tu administracije, no veseli smo jer je svaka čista jama mala pobjeda za nas. Neće to nitko izvaditi, ako mi nećemo - kaže taj speleolog.

U svemu im pomaže, kaže, i Nada - influencerica za čistoću. Kako nam je pojasnio, radi se o lutki, dječjoj igrački, koju su pronašli zatrpanu u gomili otpada u jednoj jami na otoku Korčuli. Iako su je spasili od sudbine višedesetljetnog propadanja među smećem, vode je sa sobom na svaku novu akciju u jamu.

- Nismo je očistili, samo smo joj dali skrojiti haljinicu. Ona je s nama na svakoj akciji i tu nam je kao podsjetnik na to što radimo za čistu prirodu - kaže Basara.

Inače, situacija sa smećem u podzemlju Hrvatske je i dalje poprilično dramatična. U sklopu inicijative Čisto podzemlje, uz koju djeluju i brojni speleološki klubovi i društva, sanirano je nešto manje od 150 jama. U njihovoj bazi nalazi se više od 1000 onečišćenih.

- Mi imamo problem da se u Hrvatskoj i dalje otpad baca u jame. Mi ne nalazimo samo otpad prošlih generacija, već i sadašnji. Sanacija će trajati desetljećima i bit će poprilično i fizički i psihički teška - rekao nam je voditelj Čistog podzemlja Ruđer Novak.

Zato puno rade i na edukaciji ljudi, posebno djece. On i kolege održali su 400 predavanja za oko 20.000 djece u dijelovima hrvatske koje prekriva krš.

- Sve što civilizacija proizvodi se može naći u jamama. To je sitni otpad, građevinski, medicinski, kemijski pa i ljudski ostaci. Pravila nema. Ljudi imaju koncept da to što bace u jame jednostavno nestaje, jer se ne vidi u mraku. No dugoročno se ugrožavaju izvori pitke vode. Mi čak 50 posto teritorija imamo u kršu, a dvije trećine vode nam dolazi iz krškog podzemlja - govori Novak.

Najjednostavnije pojašnjeno, jame su samo kanali do podzemnih vodonosnika. Ako su oni onečišćeni, voda prolazi preko cijelih deponija i teških metala.

- Nije samo voda ugrožena već i jedinstveni živi svijet. Hrvatska je trenutačno 'vruća točka', jer zbilja imamo jednu 'podzemnu Amazonu'. Rekao bih da mi nismo posebni ni po vuku medvjedu i risu, već životinjama iz krškog podzemlja - rekao je Novak.

Kao najpoznatiju je naveo čovječju ribicu. U Hrvatskoj žive, kaže, 'čitava jata' tog najvećeg predatora u podzemlju. Imamo i ogulinske špiljske spužvice, podzemnog školjkaša, kao i podzemne pijavice na Sjevernom Velebitu.

- Mi jedini na svijetu, u Lukinoj jami na dubini od 1000 metara, imamo podzemnu životinju koja leti i cijeli život provodi u podzemlju - špiljsku hajdi. Nikad nije pronađena životinja koja je slijepa i tako leti. Bio je to evolucijski nonsens - kaže Novak.